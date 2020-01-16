Соратник адвоката Трампа рассказал о роли Фирташа в давлении на Украину

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Четверг, 16 января 2020, 11:16

Соратник адвоката Дональда Трампа Лев Парнас рассказал, что договаривался с Дмитрием Фирташем о получении информации по делу Джо Байдена в обмен на закрытие экстрадиционного дела олигарха.

Источник: интервью Парнаса телеканалу MSNBC

Прямая речь: "Мы пытались наладить связи (в Украине). Я получил определенные документы от Джона Соломона (журналиста "The Hill", материалы которого редакция теперь проверяет – УП).

Чтобы получить какую-то информацию от Фирташа, мы должны были пообещать ему кое-что. Фирташ интересовало его преследование, его экстрадиционное дело (в США). Так это началось".

Детали: Парнас подтвердил, что получил около 1 миллиона долларов на это, из этих денег платили и юристам DiGenova & Toensing, которые взялись за дело Фирташа.

 

По его словам, о том, что Фирташ может предоставить информацию по делу "Burisma", говорил Джон Соломон.

Парнас подтвердил, что дела Фирташа и компании Злочевского связаны, поскольку цель была – чтобы Украина объявила расследование Байдена.

 

Этому предшествовало: Ранее издание "Time" сообщало, что компромат на спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал дело возможного вмешательства России в выборы в США, а также на экс-вице-президента Джо Байдена, Рудольфу Джулиани передали адвокаты Фирташа.

Адвокаты юридической компании DiGenova & Toensing, LLP стали защищать украинского олигарха, а ранее они активно сотрудничали с Джулиани.

Однажды они рассказывали, что якобы один из главных заместителей Мюллера предлагал им закрыть дело против Фирташа в обмен на компромат на Трампа.

Почему это важно: Президенту США Дональду Трампу могут объявить импичмент по обвинению в том, что он оказывал давление на украинскую власть, чтобы она расследовала дело Хантера Байдена – и он имел компромат на его отца, своего вероятного конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.

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Темы: США Трамп Фирташ


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