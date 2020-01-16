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Соратник адвоката Трампа рассказал о роли Фирташа в давлении на Украину

Четверг, 16 января 2020, 10:16
Соратник адвоката Трампа рассказал о роли Фирташа в давлении на Украину

Соратник адвоката Дональда Трампа Лев Парнас рассказал, что договаривался с Дмитрием Фирташем о получении информации по делу Джо Байдена в обмен на закрытие экстрадиционного дела олигарха.

Источник: интервью Парнаса телеканалу MSNBC

Прямая речь: "Мы пытались наладить связи (в Украине). Я получил определенные документы от Джона Соломона (журналиста "The Hill", материалы которого редакция теперь проверяет – УП).

Чтобы получить какую-то информацию от Фирташа, мы должны были пообещать ему кое-что. Фирташ интересовало его преследование, его экстрадиционное дело (в США). Так это началось".

Детали: Парнас подтвердил, что получил около 1 миллиона долларов на это, из этих денег платили и юристам DiGenova & Toensing, которые взялись за дело Фирташа.

 

По его словам, о том, что Фирташ может предоставить информацию по делу "Burisma", говорил Джон Соломон.

Парнас подтвердил, что дела Фирташа и компании Злочевского связаны, поскольку цель была – чтобы Украина объявила расследование Байдена.

 

Этому предшествовало: Ранее издание "Time" сообщало, что компромат на спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал дело возможного вмешательства России в выборы в США, а также на экс-вице-президента Джо Байдена, Рудольфу Джулиани передали адвокаты Фирташа.

Адвокаты юридической компании DiGenova & Toensing, LLP стали защищать украинского олигарха, а ранее они активно сотрудничали с Джулиани.

Однажды они рассказывали, что якобы один из главных заместителей Мюллера предлагал им закрыть дело против Фирташа в обмен на компромат на Трампа.

Почему это важно: Президенту США Дональду Трампу могут объявить импичмент по обвинению в том, что он оказывал давление на украинскую власть, чтобы она расследовала дело Хантера Байдена – и он имел компромат на его отца, своего вероятного конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.

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Рукописи не горят. Баканов, Шефир, Аваков в переписке "друга Джулиани"

Фруман и Парнас. Чем известны бизнесмены, которые финансировали кампанию Трампа

Предыстория:

  • 8 октября 2019 года бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о своих встречах с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. Во время одной из них, по словам Луценко, они с Джулиани обсуждали дело компании Burisma, с которой связан сын главного оппонента Дональда Трампа на выборах в США 2020 года Джо Байдена.
  • 9 октября в США задержали двух бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана – уроженцев Украины и Беларуси, – которые были спонсорами избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
  • 10 октября суд взял Парнаса и Фрумана под арест. Адвокат Трампа Руди Джулиани называл этих бизнесменов своими клиентами.
  • По данным СМИ, с конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Хантера Байдена – сына "демократа" Джо Байдена.
  • СМИ сообщали, что бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Трампу компромат на его потенциального конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.
  • Фруман и Парнас лоббировали увольнение посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности этой весной.
  • Журналисты также установили, что Парнас и Фруман искали встречи с Владимиром Зеленским. Во время инаугурации в мае они останавливались в отеле Hilton в Киеве.
  • Комитеты Палаты представителей требовал документы и показания этих бизнесменов, касающиеся их взаимодействия с администрацией Трампа, Джулиани и украинскими чиновниками.
  • По данным Reuters, Парнас и Фруман работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.
  • 12 октября стало известно, что прокуратура в США расследует возможное нарушение закона со стороны Джулиани во время его деятельности в Украине.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрампФирташ
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