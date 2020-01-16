Тимошенко хочет смены всей власти: "Пусть возвращаются в свои 95-е кварталы"

Глава парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает за смену не только правительства, но и всей власти из-за "ее некомпетентности".

Источник: Тимошенко в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады 16 января, которую цитирует пресс-служба "Батькивщины"

Детали: Тимошенко прокомментировала обнародованные накануне аудиозаписи якобы разговоров премьера Алексея Гончарука. По ее мнению, в настоящее время не имеет значения, отправит ли президент Зеленский премьера в отставку или нет. "От непрофессионализма нынешней власти Украины спасет только полная ее замена".

Прямая речь: "Здесь не вопрос, как теперь они будут переставлять стулья - снимать Гончарука или нет, что они будут делать с правительством. Эту власть нужно немедленно менять всю - от некомпетентного президента до каждого некомпетентного чиновника, которого он привел с собой. А также депутатов, голосующих за продажу земли, возвращение игорного бизнеса, уничтожение малого и среднего предпринимательства. Их всех надо немедленно убирать.

Страна эмоционально, основываясь на сериале "Слуга народа", отдала свою жизнь в руки некомпетентным профанам... Пусть они возвращаются в свой бизнес, в свои 95-е кварталы и не отравляют жизнь Украины".

Почему это важно: Согласно украинскому законодательству, вопрос об отставке правительства нельзя рассматривать в течение года с момента утверждения программы деятельности Кабмина. Таким образом, правительство Гончарука имеет иммунитет до октября 2020 года.

По данным УП, соратники лидера "Батькивщины" считают, что она может начать очередную борьбу за пост премьер-министра, сама же Тимошенко отвергла такой вариант при нынешнем президенте.

Что предшествовало: В ноябре УП писала, что бывший кандидат в президенты лидер "Батькивщины" не против третий раз стать премьер-министром Украины.

Предыстория: