Гончарук: Кабмин продолжает работать, пока Зеленский не примет решение

Премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что Кабинет министров продолжит свою работу в штатном режиме до того, как президент Владимир Зеленский "примет политическое решение".

Источник: Гончарук на заседании парламента 17 января

Прямая речь: "Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции может работать в большой команде. Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы".

Детали: Гончарук извинился за то, что министры опоздали на час вопросов к правительству. Он пояснил, что это связано с решением подать отставку. Премьер утверждает, что его заявление "оформлено в соответствии с Конституцией - написано на имя председателя Верховной Рады, а у президента есть право внести его в парламент в любой момент".

Гончарук несколько раз подчеркнул, как он уважает президента.

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