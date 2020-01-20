Порошенко не получал повесток, пришел за ними сам в ГБР – адвокат

Пятый президент Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований за повестками о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о возможной госизмене при подписании Минских соглашений в 2015 году. Допрос запланирован на 24 января.

Источник: адвокат Андрей Головань в блоге "Украинской правды"

Прямая речь: "... Лично посетил Госбюро расследований, чтобы вернуть следственных ГБР в рамки закона и заставить их вручить повестки о вызове свидетеля в порядке, установленном УПК. (Речь идет о - ред.) вызове для допроса в качестве свидетеля на 24 января (дело о Минских соглашениях), на 31 января (дело моряков), 11 февраля 2020 года.

На 31 января и 11 февраля запланированы зарубежные командировки, о чем он сообщил ГБР. Поэтому, Петр Порошенко намерен посетить ГБР 24 января и дать показания не только по делу о Минских соглашениях, но и по всем остальным производствам, сфабрикованным по указанию Офиса президента".

Детали: Адвокат настаивает, что экс-президент "по сей день никаких других повесток не получал". По мнению Голованя, два производства из трех ГБР расследует в интересах России.

Что предшествовало: 18 января Госбюро расследований обнародовало повестку на допрос Порошенко в качестве свидетеля в уголовном производстве по его возможной госизмене в ходе подготовки "Минских соглашений" 2015 года.

В тот же день пресс-служба партии "Европейская солидарность" заявила, что явка Порошенко на допросы в ГБР возможна при условии надлежащего вручения повесток. Мол, публичное "приглашение" на допросы не предусмотрено нормами Уголовно-процессуального кодекса.

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Предыстория:

После прихода к власти Владимира Зеленского против Порошенко открыт ряд производств, к чему причастен юрист Андрей Портнов - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Виктора Януковича и замглавы АП при Януковиче, также знаком с нынешним главой Офиса президента Андреем Богданом.

По состоянию на октябрь ГБР вела не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.

В команде экс-президента считают, что бывший директор ГБР Роман Труба стал инструментом в руках Портнова. Порошенко, в частности, подозревают в том, что он вмешивался в работу Высшего совета правосудия.

13 августа суд дал разрешение допросить Порошенко в ГБР с применением полиграфа в производстве относительно вероятного избежания уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой", у Порошенко от "детектора лжи" отказались.

17 сентября суд по ходатайству ГБР наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который ранее принадлежал Порошенко.

Дело в отношении "Кузницы на Рыбальском" также открыли после заявления Портнова. По его версии, Порошенко воровал бюджетные средства посредством "Кузни", а затем отмыл незаконные доходы, продав завода через оффшоры.