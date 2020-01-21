Главные новости понедельника и ночи: побег Микитася, дело Гандзюк

Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Лондон, в Херсоне с БТРами прошли обыски по делу Гандзюк — новости, которые были актуальны 20 января.

О Микитасе

Бывшего нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен, сняли с рейса при попытке вылета из Украины.

Правоохранители опять надели на него электронный браслет слежения.

О деле Гандзюк

Правоохранительные органы провели обыски в Херсоне для прекращения деятельности преступной организации. Руководителем банды оказался Игорь Павловский бывший помощник нардепа предыдущих созывов, который причастен к сокрытию нападения на Екатерину Гандзюк.

Обыски провели также у Мангера, Рищука и Гордеева.

Правоохранители задержали Игоря Павловского по подозрению в руководстве преступной организацией.

Всего 9 лицам объявили подозрение в причастности к преступной организации.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось шесть тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

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