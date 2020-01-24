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Порошенко и половина его фракции пришли в ГБР

Пятница, 24 января 2020, 10:30
Порошенко и половина его фракции пришли в ГБР

Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований с адвокатами. Также в это время пытались попасть в ГБР и депутаты фракции "Европейской солидарности", но охрана пропустила только Порошенко и его защитников.

Источник: стрим со страницы Порошенко в Facebook, пресс-служба "ЕС"

Прямая речь Порошенко: "Хочу извиниться за поведение этих негодяев. Вам должно быть стыдно. Вы не полицейские и не украинцы. Даете мне возможность пройти внутрь? Я иду на допрос по Минских соглашениях. Но они будут пытаться делать политическое шоу в стиле "Сватов" или "95 квартала"! Они умеют только шоу делать, но мы не дадим это делать!"

Детали: Перед входом в ГБР собралось 12 нардепов от "ЕС": Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Николай Княжицкий, Владимир Арьев, Нина Южанина и другие.

В "ЕС" сообщили, что парламентарии пришли раньше экс-президента и хотели передать руководству ГБР требования от семей Небесной сотни, но нардепам незаконно препятствовали зайти в помещение ГБР, хотя Конституция и закон о статусе народного депутата дают им право "беспрепятственно попадать на территорию государственных учреждений, предприятий и организаций". 

 

В конце концов в ГБР пустили только Порошенко и его защитников Игоря Голованя и Илью Новикова, которые пришли на допрос.

А нардепы из-за того, что их не пускали, вызвали полицию, которая, по данным пресс-службы, за полчаса так и не приехала.

Что было раньше: 20 января пятый президент Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований за повестками о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о возможной госизмене при подписании Минских соглашений в 2015 году. Допрос запланирован на 24 января.

Читайте также: Встреть весну без пороха. В чем подозревают Порошенко

Предыстория:

  • После прихода к власти Владимира Зеленского против Порошенко был открыт ряд производств, к чему причастен юрист Андрей Портнов – руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Виктора Януковича и замглавы АП при Януковиче, также знаком с нынешним главой Офиса президента Андреем Богданом.
  • В команде экс-президента считают, что бывший директор ГБР Роман Труба стал инструментом в руках Портнова.
  • Порошенко, в частности, подозревают в том, что он вмешивался в работу Высшего совета правосудия.
  • 13 августа 2019 года суд дал разрешение допросить Порошенко в ГБР с применением полиграфа в производстве относительно вероятного избежания уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой", у Порошенко от "детектора лжи" отказались.
  • 17 сентября суд по ходатайству ГБР наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который ранее принадлежал Порошенко.
  • Дело в отношении "Кузницы на Рыбальском" также открыли после заявления Портнова. По его версии, Порошенко воровал бюджетные средства посредством "Кузни", а затем отмыл незаконные доходы, продав завода через оффшоры.
  • По состоянию на октябрь 2019 года ГБР вело не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.
  • 18 января Госбюро расследований обнародовало повестку на допрос Порошенко в качестве свидетеля в уголовном производстве по его возможной госизмене в ходе подготовки "Минских соглашений" 2015 года.
  • В тот же день пресс-служба партии "Европейская солидарность" заявила, что явка Порошенко на допросы в ГБР возможна при условии надлежащего вручения повесток. Мол, публичное "приглашение" на допросы не предусмотрено нормами Уголовно-процессуального кодекса.

Ирина Балачук, УП
Темы: ПорошенкоГБРдопрос
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