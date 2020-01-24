Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований с адвокатами. Также в это время пытались попасть в ГБР и депутаты фракции "Европейской солидарности", но охрана пропустила только Порошенко и его защитников.

Источник: стрим со страницы Порошенко в Facebook, пресс-служба "ЕС"

Прямая речь Порошенко: "Хочу извиниться за поведение этих негодяев. Вам должно быть стыдно. Вы не полицейские и не украинцы. Даете мне возможность пройти внутрь? Я иду на допрос по Минских соглашениях. Но они будут пытаться делать политическое шоу в стиле "Сватов" или "95 квартала"! Они умеют только шоу делать, но мы не дадим это делать!"

Детали: Перед входом в ГБР собралось 12 нардепов от "ЕС": Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Николай Княжицкий, Владимир Арьев, Нина Южанина и другие.

В "ЕС" сообщили, что парламентарии пришли раньше экс-президента и хотели передать руководству ГБР требования от семей Небесной сотни, но нардепам незаконно препятствовали зайти в помещение ГБР, хотя Конституция и закон о статусе народного депутата дают им право "беспрепятственно попадать на территорию государственных учреждений, предприятий и организаций".

В конце концов в ГБР пустили только Порошенко и его защитников Игоря Голованя и Илью Новикова, которые пришли на допрос.

А нардепы из-за того, что их не пускали, вызвали полицию, которая, по данным пресс-службы, за полчаса так и не приехала.

Что было раньше: 20 января пятый президент Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований за повестками о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о возможной госизмене при подписании Минских соглашений в 2015 году. Допрос запланирован на 24 января.

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