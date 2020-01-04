Освобожденный Галазюк: Посадили за то, что назвал Донбасс оккупированным

Освобожденный из плена боевиков в рамках обмена 29 декабря Олег Галазюк рассказал, что уголовное дело против него в ОРДО основывалось на том, что он назвал Донбасс оккупированной Россией территорией и написал "ДНР" в кавычках.

Источник: интервью Галазюка Радио Свобода

Детали: Галазюк был преподавателем философии Чистякова (до декоммунизации Торез), одним из авторов рубрики "Письма из оккупированного Донбасса" на сайте Радио Свобода, писал под псевдонимом Мирослав Тямущий. Боевики его приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

Прямая речь: "Задержания вот эти незаконные проводятся еще по статьям украинского кодекса – "Борьба с организованной преступностью". То есть публикация материалов на Радио Свобода приравнивалась к "бандитизму" и "созданию организованных преступных группировок".

"Там прямым текстом так и написано, что моя преступность заключалась в том, что очевидные для всего мира вещи - как то, что это оккупированные территории - приравнивались к "разжиганию межнациональной розни" и также к "экстремизму". Так и пишут, что я совершил преступления, я кстати называл своими именами, то есть, что "ДНР" - это территория, не признана миром, она оккупирована Россией.

Был еще вывод так называемого "эксперта", который я обжаловал. По этим выводом приравнивалось то, что я взял слово "ДНР" в кавычки, к преступлению. Я планировал написать статью, которая так и называется: "За кавычки в слове "ДНР" - 16 лет"".

Детали: Он рассказал, что во второй раз его схватили 24 августа 2017 года. До этого он уже попадал в плен в 2014 году.

Прямая речь: "Меня позвали в мариупольскую Ялту (поселок под Мариуполем - ред.), я должен был там 7 дней отдыхать. Я думаю, что это была провокация, и уже все обо мне знали. Схватили на КПП Еленовка (блокпост группировки "ДНР"), при выезде. Надели мешок и повезли обратно в Торез.

В Торезе есть "МГБ". "МГБ" - это то, что раньше было СБУ, там работают люди, которые раньше работали в СБУ. Среди них были мои ученики, которых я учил в Торезском филиале Харьковского института экономики и рыночных отношений. Они узнали меня, говорили: Олег Дмитриевич, что вы здесь забыли? Поэтому отношение ко мне было более или менее лояльное.

Но я просидел с мешком на голове трое суток. Три ночи не спал. Они включили "Квартал 95", смотрели и смеялись, а я сидел, прикованный наручниками к батарее с мешком на голове.

Начальник этого СИЗО сейчас стал первым заместителем "министра" "МГБ ДНР". Его дочь поступила на бюджет на подконтрольную территорию Украины".

Детали: По словам Галазюка, затем его перевезли в СИЗО Шахтерска, позже – Донецка.

При этом освобожденный преподаватель и журналист отметил, что его не пытали, потому что он действительно писал статьи об оккупированных территориях. А пытают, по его словам, обычно невиновных людей, которые должны признаться в преступлении, которого не совершали.

Прямая речь: "Меня не пытали, потому что я реально писал об Украине статье. Меня есть за что преследовать. Я делал фото. А фото считается у них "шпионажем". Хотя, вот я делал фото на собственный фотоаппарат - но не было доказательств того, что я делал эти фото. Однако есть сами снимки. И факт этих "преступлений" фиксируется, что я "вступил в преступный сговор" непонятно с кем, с редактором, в конкретный час - это просто время размещения этой публикации на Радио Свобода. И подобная фраза повторяется 60 раз".

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