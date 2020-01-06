Рябошапка определил прокуроров для расследования убийства в Каховке
Офис генпрокурора сформировал группу прокуроров, которая будет координировать расследование убийства жителя Каховки в новогоднюю ночь, к которому может быть причастен полицейский.
Источник: сайт Офиса генерального прокурора
Дословно: "5 января генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров Офиса, которые на месте будут координировать работу следователей и прокуроров в расследовании резонансного убийства жителя города Каховка с использованием огнестрельного оружия, которое произошло утром 1 января 2020 года.
Задача прокуроров Офиса, которые уже выехали на место преступления, – тщательное и объективное изучение всех версий совершенного, состояние производства, принятие мер к установлению всех причастных к убийству лиц".
Предыстория:
- 1 января около 6 часов утра в Каховке в результате конфликта один из участников произвел несколько выстрелов в своего оппонента – местного жителя Владимира Чебукина, тот умер.
- По информации местных жителей, к убийству может быть причастен работник полиции, который праздновал Новый год в одной компании с подозреваемым в убийстве. Родственники убитого подозревают, что стреляли несколько человек.
- По данным СМИ, Чебукина расстрелял гражданский муж его бывшей жены, а конфликт якобы касался ребенка.
- В Каховке прошли протесты под управлением полиции с требованием расследования убийства Чебукина.
- Государственное бюро расследований начало расследование в отношении работника одного из отделов ГУНП Нацполиции в Херсонской области, который может быть причастен к убийству.
- В деле назначили ряд экспертиз, в том числе повторную судебно-медицинскую экспертизу трупа.