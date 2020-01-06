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Рябошапка определил прокуроров для расследования убийства в Каховке

Понедельник, 6 января 2020, 09:44
Рябошапка определил прокуроров для расследования убийства в Каховке

Офис генпрокурора сформировал группу прокуроров, которая будет координировать расследование убийства жителя Каховки в новогоднюю ночь, к которому может быть причастен полицейский.

Источник: сайт Офиса генерального прокурора

Дословно: "5 января генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров Офиса, которые на месте будут координировать работу следователей и прокуроров в расследовании резонансного убийства жителя города Каховка с использованием огнестрельного оружия, которое произошло утром 1 января 2020 года.

Задача прокуроров Офиса, которые уже выехали на место преступления, – тщательное и объективное изучение всех версий совершенного, состояние производства, принятие мер к установлению всех причастных к убийству лиц".

Предыстория:

  • 1 января около 6 часов утра в Каховке в результате конфликта один из участников произвел несколько выстрелов в своего оппонента – местного жителя Владимира Чебукина, тот умер.
  • По информации местных жителей, к убийству может быть причастен работник полиции, который праздновал Новый год в одной компании с подозреваемым в убийстве. Родственники убитого подозревают, что стреляли несколько человек.
  • По данным СМИ, Чебукина расстрелял гражданский муж его бывшей жены, а конфликт якобы касался ребенка.
  • В Каховке прошли протесты под управлением полиции с требованием расследования убийства Чебукина.
  • Государственное бюро расследований начало расследование в отношении работника одного из отделов ГУНП Нацполиции в Херсонской области, который может быть причастен к убийству.
  • В деле назначили ряд экспертиз, в том числе повторную судебно-медицинскую экспертизу трупа.

Темы: убийствоОфис генпрокурора
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