Рябошапка определил прокуроров для расследования убийства в Каховке

Офис генпрокурора сформировал группу прокуроров, которая будет координировать расследование убийства жителя Каховки в новогоднюю ночь, к которому может быть причастен полицейский.

Источник: сайт Офиса генерального прокурора

Дословно: "5 января генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров Офиса, которые на месте будут координировать работу следователей и прокуроров в расследовании резонансного убийства жителя города Каховка с использованием огнестрельного оружия, которое произошло утром 1 января 2020 года.

Задача прокуроров Офиса, которые уже выехали на место преступления, – тщательное и объективное изучение всех версий совершенного, состояние производства, принятие мер к установлению всех причастных к убийству лиц".

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