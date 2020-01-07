У Зеленского рассказали, о чем президент говорил с Помпео

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Вторник, 7 января 2020, 10:43

В ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Майк Помпео обсудили освобождение пленных, заключение контракта на транзит газа и обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: сообщение Офиса президента

Дословно: "Собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке после атак на коалиционные силы в Ираке и нападение на американское посольство в Багдаде. Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности".

"Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну".

Детали: По сообщению ОП, также президент Украины проинформировал Помпео о результатах договоренностей, достигнутых во время Нормандской встречи и планы украинского правительства по восстановлению мира на востоке Украины.

Зеленский "поблагодарил за поддержку со стороны США в восстановлении мира на востоке Украины и в возвращении Крыма и выразил благодарность президенту США и Конгрессу за решение о предоставлении финансовой и материальной помощи сектору безопасности и обороны нашего государства".

В свою чегу Помпео "особо отметил освобождение пленных и приветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу", сообщили в ОП.

Дословно: "Стороны договоренность, что эти и другие вопросы будут подробно обсуждены в ходе встречи Владимира Зеленского и госсекретаря США".

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Напомним, 

  • Ранее Госдеп США сообщал, что Майк Помпео приедет в Киев 3 января 2020 года. Он планировал встретиться с президентом, министром иностранных дел и министром обороны Украины.
  • 1 января госсекретарь США Майк Помпео отложил свою поездку в Украину после атаки на американское посольство в Ираке. 
  • 6 января в Госдепе сообщили, что Помпео обсудил с президентом Украины перенос своей поездки в Украину.
  • Сообщений о разговоре на сайте главы украинского государства не было.  

Украинская правда
Темы: Зеленский США Ирак нормандский формат пленные


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