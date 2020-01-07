Донбасс: ОБСЕ заявляет о "запрещенном вооружении" с украинской стороны, СЦКК отрицает

СЦКК заявляет о недостоверной информации в отчетах ОБСЕ о якобы нарушении украинской стороной Минских договоренностей относительно отвода вооружения.

Источник: пресс-центр штаба Операции Объединенных сил со ссылкой на заявление СЦКК, Украинская правда

Дословно: "В ежедневных отчетах от 4 и 6 января 2020 г. командой СММ ОБСЕ продолжает предоставляться недостоверная информация о нарушениях украинской стороной Минских договоренностей, а именно по отводу зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса".

В частности, в отчете миссии ОБСЕ от 6 января отмечается, что 3 января наблюдателями зафиксирован зенитный ракетный комплекс 9К33 "Оса" вблизи н. п. Подгородное (73 км к северу от Донецка), который квалифицирован как вооружение, размещенное за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения.

"Украинская сторона СЦКК информирует, что размещение указанной военной техники не подпадает под действие Минских соглашений по отводу вооружений", - говорится в заявлении.

Детали: В СЦКК напомнили, что согласно с Минскими соглашениями, отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО и тактические ракеты.

Дословно: "Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет. Освещение подобной информации противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера", - заявили в совместном центре.

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Напомним,