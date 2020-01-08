Зеленский: В Тегеран вылетают специалисты, я консультируюсь с партнерами

В среду вечером в Иран вылетает украинский самолет со специалистами для расследования авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", а также идентификации и возвращения тел погибших украинцев.

Источник: Facebook-сообщение президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Завершился внеочередное заседание правительства. Сегодня вечером в Иран вылетает наш самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы.

Среди них – представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины".

Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе.

Провожу постоянные консультации с нашими иностранными партнерами. Наш приоритет – установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу".

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