Зеленский: В Тегеран вылетают специалисты, я консультируюсь с партнерами
В среду вечером в Иран вылетает украинский самолет со специалистами для расследования авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", а также идентификации и возвращения тел погибших украинцев.
Источник: Facebook-сообщение президента Владимира Зеленского
Прямая речь: "Завершился внеочередное заседание правительства. Сегодня вечером в Иран вылетает наш самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы.
Среди них – представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины".
Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе.
Провожу постоянные консультации с нашими иностранными партнерами. Наш приоритет – установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу".
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Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране под утро 8 января. В самолете Boeing 737 авиакомпании МАУ было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. 2 пассажира не сели на рейс.
- Среди пассажиров были граждане 7 стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании. На борту самолета были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Компания "Международные авиалинии Украины обнародовала список 167 пассажиров "Боинга-737" и 9 членов экпиажа.
- Украина с 9 января временно, до выяснения причин катастрофы, запрещает своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана.
- На фоне противостояния Ирана и США Тегеран решил не передавать "черные ящики" самолета МАУ американской компании Boeing, которая является производителем пассажирского самолета "Боинг-737".