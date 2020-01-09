Источники в западных спецслужбах опровергли версию о сбитом самолете МАУ, у СНБОУ есть 7 версий

Пять источников в западных спецслужбах опровергли версию сбивания ракетой украинского самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, а в Совбезе Украины рассматривают 7 версий катастрофы.

Источники: "Reuters", "Радио Свобода"

Детали: "Ройтерз" сообщил, что три американских, один европейский и один канадский источники, которые просили их не называть, сообщили о первых оценках западных разведок: причиной катастрофы в Тегеране была техническая неисправность, а не сбивание зенитной ракетой.

Канадское источник добавил, что есть свидетельства того, что один из двигателей самолета МАУ перегрелся.

Эти комментарии прозвучали до того, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил 4 версии трагедии – включая ту, что украинский самолет могли сбить ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства.

Комментарий Данилова "Радио Свобода": "Это одна из версий, которые мы рассматриваем. Версий мы имеем семь – четыре в открытом доступе, три версии является пока закрытыми".

Этому предшествовало: В интернете распространилась информация о якобы обнаружении обломков российской ракеты вблизи места катастрофы, в соцсетях распространяли фотографии предмета, похожего на главную часть ракеты зенитно-ракетного комплекса "Тор", в которой размещается устройство наведения.

Проверить, где и когда были сделаны фотографии, не удалось.

ЗРК "Тор" производили в СССР, а сейчас производят в России. Российская пресса пишет, что почти три десятка таких комплексов Россия продала Ирану в 2000-х годах.

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