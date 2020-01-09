Источники в западных спецслужбах опровергли версию о сбитом самолете МАУ, у СНБОУ есть 7 версий
Пять источников в западных спецслужбах опровергли версию сбивания ракетой украинского самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, а в Совбезе Украины рассматривают 7 версий катастрофы.
Источники: "Reuters", "Радио Свобода"
Детали: "Ройтерз" сообщил, что три американских, один европейский и один канадский источники, которые просили их не называть, сообщили о первых оценках западных разведок: причиной катастрофы в Тегеране была техническая неисправность, а не сбивание зенитной ракетой.
Канадское источник добавил, что есть свидетельства того, что один из двигателей самолета МАУ перегрелся.
Эти комментарии прозвучали до того, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил 4 версии трагедии – включая ту, что украинский самолет могли сбить ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства.
Комментарий Данилова "Радио Свобода": "Это одна из версий, которые мы рассматриваем. Версий мы имеем семь – четыре в открытом доступе, три версии является пока закрытыми".
Этому предшествовало: В интернете распространилась информация о якобы обнаружении обломков российской ракеты вблизи места катастрофы, в соцсетях распространяли фотографии предмета, похожего на главную часть ракеты зенитно-ракетного комплекса "Тор", в которой размещается устройство наведения.
Проверить, где и когда были сделаны фотографии, не удалось.
ЗРК "Тор" производили в СССР, а сейчас производят в России. Российская пресса пишет, что почти три десятка таких комплексов Россия продала Ирану в 2000-х годах.
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Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; из ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен и что не допускают ошибку экипажа.
- На фоне противостояния Ирана и США в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не передадут "черные ящики" (бортовые самописцы) с разбитого самолета компании Boeing или американцам.
- Предварительная версия канадских спецслужб, по информации Reuters, такова: Boeing 737 МАУ потерпел крушение в Иране из-за поломки двигателя, а не потому, что его сбила ракета.
- Иранские следователи 9 января сообщили первые выводы: украинский самолет был охвачен пламенем еще в воздухе, экипаж пытался вернуть самолет в аэропорт Тегерана, однако не просил диспетчеров о помощи. Кроме того оказалось, что оба бортовых самописца повреждены, поэтому часть записей на них потеряна.
- Самолет с украинскими экспертами прибыл в Тегеран 9 января в 3:30 ночи, экспертная группа срочно приступила к изучению обстоятельств авиакатастрофы Boeing 737 рейса PS 752, сообщили в СНБОУ.
- Президент Владимир Зеленский в ночь на 9 января заслушал отчет оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета Боинг-737 в Иране. Он призвал международное сообщество, в частности Канаду, принять участие в расследовании авиакатастрофы.