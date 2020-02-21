Скалецкая покинула "Новые Санжары" – начальник медцентра

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Пятница, 21 февраля 2020, 14:22

Скалецкая покинула "Новые Санжары" – начальник медцентра

Дополняется...

Темы: Скалецкая Полтавская область Covid-2019 коронавирус


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