Скалецкая покинула "Новые Санжары", но вернется – начальник медцентра
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая покинула территорию медицинского центра "Новые Санжары", где находятся на обсервации граждане Украины и иностранцы, которых эвакуировали из Китая из-за вспышки коронавируса.
Источник: заявление начальника медцентра "Новые Санжары" Александра Блинова
Прямая речь Блинова: "Госпожа министр выехала (из медцентра - ред.). Вчера она была с нами до 2 часов ночи. Она контактировала с работниками, работающими в боксе. Сегодня мы планируем, что она после того как проявила желание пойти к тем эвакуированных и с ними будет лично общаться".
Позже министер опубликовала снимок с медцентра и заверила, что уже вошла в зону обсервации.
Детали: По словам Блинова, Скалецкая вернется в медцентр и пробудет 14 дней в обсервации, но, когда именно вернется министр, он не знает.
Блинов добавил, что на базе медцентра Скалецкой выделят отдельный домик.
На вопрос, может ли министр Скалецкая заходить и выходить из медцентра, когда захочет Блинов ответил: "Простите, я тоже буду идти домой".
По его словам, эвакуированные проживают на определенной очерченной зоне, поэтому его заражение исключено.
Он пояснил, что Скалецкая не контактировала с людьми, которые вернулись из Китая. По его словам, она контактировала с работниками бокса, но это было на расстоянии.
В Минздраве заявление опровергают и утверждают, что Скалецкая находится в медицинском учреждении "Новые Санжары". Позже на брифинге Минздрава при участии заместителя Скалецкой Дмитрия Коваля отметили, что Блинов мог ошибиться и министр находится в медцентре.
Также Блинов поблагодарил за сладости, фрукты, кофе, которые принесли под медучреждение для людей в обсервации. По его словам, все гостинцы осмотрят и передадут эвакуированным.
Что было раньше: 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине.
Жители Новых Санжар протестовали против завоза эвакуированных: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в схватку с полицейскими.
Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медицинский центр.
Местные власти просили, чтобы эвакуированных из Китая не оставляли на обсервацию в медучреждении на территории поселка.
Скалецкая после протестов жителей Новых Санжар решила пожить с эвакуированными в обсервации.
Президент Владимир Зеленский призвал общество не паниковать из-за эвакуированных из китайского города Ухань и проявить человечность.
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Напомним:
- Полиция начала два уголовных производства по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении полицейских. Во время столкновений с митингующими правоохранители задержали 24 человека. В столкновениях с протестующими пострадали 9 правоохранителей.
- По состоянию на 21 февраля 23 задержанных - отпустили, 5 правоохранителей находятся в больнице, еще 4-х отпустили домой.