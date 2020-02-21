Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая покинула территорию медицинского центра "Новые Санжары", где находятся на обсервации граждане Украины и иностранцы, которых эвакуировали из Китая из-за вспышки коронавируса.

Источник: заявление начальника медцентра "Новые Санжары" Александра Блинова

Прямая речь Блинова: "Госпожа министр выехала (из медцентра - ред.). Вчера она была с нами до 2 часов ночи. Она контактировала с работниками, работающими в боксе. Сегодня мы планируем, что она после того как проявила желание пойти к тем эвакуированных и с ними будет лично общаться".

Позже министер опубликовала снимок с медцентра и заверила, что уже вошла в зону обсервации.

Детали: По словам Блинова, Скалецкая вернется в медцентр и пробудет 14 дней в обсервации, но, когда именно вернется министр, он не знает.

Блинов добавил, что на базе медцентра Скалецкой выделят отдельный домик.

На вопрос, может ли министр Скалецкая заходить и выходить из медцентра, когда захочет Блинов ответил: "Простите, я тоже буду идти домой".

По его словам, эвакуированные проживают на определенной очерченной зоне, поэтому его заражение исключено.

Он пояснил, что Скалецкая не контактировала с людьми, которые вернулись из Китая. По его словам, она контактировала с работниками бокса, но это было на расстоянии.

В Минздраве заявление опровергают и утверждают, что Скалецкая находится в медицинском учреждении "Новые Санжары". Позже на брифинге Минздрава при участии заместителя Скалецкой Дмитрия Коваля отметили, что Блинов мог ошибиться и министр находится в медцентре.

Также Блинов поблагодарил за сладости, фрукты, кофе, которые принесли под медучреждение для людей в обсервации. По его словам, все гостинцы осмотрят и передадут эвакуированным.

Что было раньше: 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине.

Жители Новых Санжар протестовали против завоза эвакуированных: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в схватку с полицейскими.

Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медицинский центр.

Местные власти просили, чтобы эвакуированных из Китая не оставляли на обсервацию в медучреждении на территории поселка.

Скалецкая после протестов жителей Новых Санжар решила пожить с эвакуированными в обсервации.

Президент Владимир Зеленский призвал общество не паниковать из-за эвакуированных из китайского города Ухань и проявить человечность.

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Напомним: