Скалецкая обвиняет медиа: нагнали страха в Новых Санжарах

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая считает, что нагнали паники, которая привела к протестам в Новых Санжарах, медиа.

Источник: министр здравоохранения в комментарии "5 каналу"

Прямая речь: "Мы коммуникацию вели, что мы подбираем объекты в нескольких местах Украины, что они должны отвечать всем безопасным условиям.

Полностью наши действия комуницировались и объекты, которые рассматривались, они были проанализированы так же как и этот, анализировался эпидемиологами и специалистами.

Он был запасным, когда мы поняли, что не удается разместить людей в других локациях, то работы, которые необходимо было провести, начали делать.

Относительно информирования. Давайте посмотрим, что произошло. Мы информировали, мы рассказывали наш алгоритм действий одинаковый для любого города в Украине...

Например, мы информировали, что имеем тест-системы в случае если будет подозрение на коронавирус, еще до эвакуации, мы информировали о том, что у нас есть специалисты, которые осуществляют надзор и так далее, но что мы слышали в медиа?

Мы слышали в медиа: "Ну да, они скажут, что у них есть тест-системы, но можем ли мы им верить?" И каждый раз, даже когда мы информировали, медиа шли в сопровождение такое, что мы все равно не доверяем.

Общее информирования населения было и было о том, что эвакуация будет безопасной. Выбор места, что бы он изменил? Люди бы вышли раньше на улицы, людей бы быстрее начали подстрекать, людей бы еще больше взвинтили и нагнали страха? Что бы оно дало?...

Вопрос в том хотят ли нас слышать? Или нас хотели раньше слышать, когда мы говорили, что в Украине нет установленных ни подозрений, ни коронавируса. А медиа могли слышать: "Мы не верим, их прячут". И что угодно, и когда нам так помогают в кавычках любые ютуб-каналы, фейсбуки.

Можно сколько угодно выходить на различные брифинги, мне сидеть в телевизоре. Вопрос только в том, хотят ли нас услышать".

Детали: Министр отмечает, что на каждом пресс-брифинге Минздрава говорилось, что есть избранные места, что они соответствуют всем требованиям.

По ее словам, в этом медцентре постоянно проводят какие-то мероприятия, но их не согласовывают с обществом. Кроме того, в жизни людей из Новых Санжар ничего не изменилось и они находятся в безопасной среде.

Министр считает, что коммуникации было достаточно, просто Минздрав не хотели слушать.

По словам Скалецкой, она находится в одном здании с эвакуированными из Китая: 2-3 этаж эвакуированные из провинции Хубэй, 4 этаж, где проживает Скалецкая, экипаж самолета и другой персонал.

По словам министра, вопрос продления срока обсервации с 14 до 27 дней, зависит от рекомендаций ВОЗ.

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