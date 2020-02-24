Скалецька звинувачує медіа: нагнали страху в Нових Санжарах

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька вважає, що нагнали паніки, яка призвела до протестів у Нових Санжарах, медіа.

Джерело: міністр охорони здоров’я у коментарі "5 каналу"

Пряма мова: "Ми комунікацію вели, що ми підбираємо об’єкти у кількох місцях України, що вони мають відповідати всім безпечним умовам.

Повністю наші дії комунікувалися і об’єкти, котрі розглядалися, вони були проаналізовані так само як і цей, аналізувався епідеміологами і фахівцями.

Він був запасним, коли ми зрозуміли, що не вдається розмістити людей в інших локаціях, то роботи, котрі необхідно було провести, почали робити.

Щодо інформування. Давайте подивимося, що відбулося. Ми інформували, ми розповідали наш алгоритм дій однаковий для будь-якого міста в Україні…

Наприклад, ми інформували, що маємо тест-системи в разі якщо буде підозра на коронавірус, ще до евакуації, ми інформували про те, що у нас є фахівці, котрі здійснюють нагляд і так далі, але що ми чули у медіа?

Ми чули в медіа: "Ну так, вони скажуть, що у них є тест-системи, але чи можемо ми їм вірити?" І кожного разу, навіть коли ми інформували, медіа ішли у супровід такий, що ми всеодно не довіряємо.

Загальне інформування населення було і було про те, що евакуація буде безпечною. Вибір місця, що би він змінив? Люди би вийшли раніше на вулиці, людей би швидше почали підбурювати, людей би ще більше накрутили і нагнали страху? Що би воно дало?...

Це є питання чи нас хочуть чути? Чи нас хотіли раніше чути, коли ми говорили, що в Україні немає встановлених ні підозр, ні коронавірусу. А медіа могли чути: "Ми не віримо, їх ховають". І що завгодно І коли нам отак допомагають в лапках будь-які ютуб-канали, фейсбуки.

Можна скільки завгодно виходити на різні брифінги, мені сидіти в телевізорі. Питання тільки в тому, чи хочуть почути".

Деталі: Міністерка зазначає, що на кожному пресбрифінгу МОЗ говорилося, що є вибрані місця, що вони відповідають усім вимогам.

За її словами, у цьому медцентрі постійно проводять якісь заходи, але їх не узгоджують з громадою. Крім того, у житті людей з Нових Санжар нічого не змінилося і вони знаходяться у безпечному середовищі.

Міністерка вважає, що комунікації було достатньо, просто МОЗ не хотіли слухати.

За словами Скалецької, вона перебуває в одній будівлі із евакуйованими із Китаю: 2-3 поверх евакуйовані з провінції Хубей, 4 поверх, де проживає Скалецька, екіпаж літака та інший персонал.

Зі слів міністра, питання продовження терміну обсервації з 14 до 27 днів, залежить від рекомендацій ВООЗ.

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