Главные новости пятницы и ночи: Украина и коронавирус, внеочередное заседание Рады

В Киеве госпитализировали украинку, которая прилетела из Италии, Зеленский созывает внеочередное заседание Рады — актуальные новости 28 февраля.

О коронавирусе

Пограничники в аэропорту "Борисполь" зафиксировали у украинки, которая вернулась из Италии, повышенную температуру, женщину передали в одно из медицинских учреждений Киева для проверки на коронавирус.

В четверг, 27 февраля, 63-летнюю жительницу Делятина Ивано-Франковской области госпитализировали по подозрению на коронавирус.

В Украине появился специальный вертолет для больных коронавирусом.

О внеочередном заседании

Верховная Рада соберется по требованию президента Владимира Зеленского в 16 часов 4 марта. По данным УП, на заседании, возможно, будут рассматривать кадровые вопросы – детали согласуют на собрании фракции "Слуга народа".

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта будут рассмотрены кадровые изменения в Кабмине.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше семи тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Утром пятый президент Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований, где должен был состояться его допрос.

"Суспільне" заявило, что арест счетов за долги блокирует его работу и ставит под сомнение участие Украины в Евровидении и трансляцию Олимпиады-2020, вещатель просит у государства средств.

Украинка, у которой обнаружили коронавирус на борту круизного лайнера Diamond Princess, выписали из больницы.

Донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы встретится с немецким "Вольфсбургом".

Днепропетровский окружной админсуд восстановил в должности прокурора Киева Сергея Юлдашева, уволенного в 2015 году согласно закону об очищении власти.