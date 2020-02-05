В Одессе демонтировали мемориальную доску соратнику Сталина
Среда, 5 февраля 2020, 12:51
В Одессе демонтировали мемориальную доску председателю президиума Верховного Совета СССР и председателю Центризбиркома СССР Михаилу Калинину.
Источник: Институт национальной памяти: Юг в Facebook
Дословно: "Имя Калинина также внесено в список исторических фигур, подпадающих под Закон о декоммунизации".
Детали: Михаил Калинин был советским государственным и партийным деятелем. С 1919 года и до своей смерти занимал высший пост (в разные годы именовалась по-разному) в органах государственной власти РСФСР, а затем и в СССР. Калинина называли "всероссийским старостой", а затем и "всесоюзным старостой".
Предыстория:
- 4 февраля в Одессе демонтировали барельеф советского маршала Георгия Жукова, который висел на стене дома, где сейчас живут студенты исторического факультета Одесского национального университета имени Мечникова. Не обошлось без сопротивления.
Украинская правда