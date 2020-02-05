Новости 5 февраля: и.о. главы УЗ, кино в автобусах

Правительство назначило и.о. главы "Укрзализныци", нардепы предлагают запретить фильмы и музыку без наушников в автобусах — новости, которые были актуальны 5 февраля.

О Укрзализныце

Правительство назначило Желько Марчека исполняющим обязанности председателя "Укрзализныци".

Укрзализныця и Deutsche Bahn подписали меморандум о взаимопонимании — немецкая железнодорожная компания будет консультировать УЗ.

О музыке в автобусах

Народные депутаты подали законопроект о запрете открытой трансляции в автобусах музыки и фильмов.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано больше 18 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а еще отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

В Украине 11 пациентам уже сняли подозрение на коронавирус 2019-nCoV, двое пациентов еще находятся на диагностике.

Рада будет рассматривать законопроект об отмене моратория на продажу земли уже завтра, ожидается, что голосование продлится до 3-4 часов утра.

Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за законопроект о выплате пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях.

Депутаты Киевсовета отложили рассмотрение решения о запуске 4G в киевском метро из-за нюансов с регламентом.