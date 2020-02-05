Новости 5 февраля: и.о. главы УЗ, кино в автобусах
Правительство назначило и.о. главы "Укрзализныци", нардепы предлагают запретить фильмы и музыку без наушников в автобусах — новости, которые были актуальны 5 февраля.
О Укрзализныце
Правительство назначило Желько Марчека исполняющим обязанности председателя "Укрзализныци".
Укрзализныця и Deutsche Bahn подписали меморандум о взаимопонимании — немецкая железнодорожная компания будет консультировать УЗ.
О музыке в автобусах
Народные депутаты подали законопроект о запрете открытой трансляции в автобусах музыки и фильмов.
О телеграмм-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано больше 18 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.
Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а еще отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.
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