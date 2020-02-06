Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода"

Четверг, 6 февраля 2020, 09:43
Задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки Радио Свобода

В Одессе правоохранители задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук. Им оказался 19-летний уроженец Молдовы.

Источник: Facebook-страница главной прокуроркы Львовщины Ирины Диденко, пресс-служба СБУ

Прямая речь Диденко: "Задержали гражданина, который поджег автомобиль журналистки "Радио Свобода" ГалиниТерещук.

Удалось установить траекторию передвижения и местонахождение 19-летнего жителя Хмельницкой области, который в ночь совершения преступления несколько раз переодевался, чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей.

Более 70 ГБ видео с камер наблюдения, сотни часов непрерывной скоординированной следственно-оперативной работы дали свой результат.

Фигуранта задержаны в Одессе, вручено извещение о подозрении".

 

Детали: Прокурор сообщила, что подозреваемого должны доставить во Львов для допроса.

Кроме того, прокуроры завершили допросы основных свидетелей преступления, которые предоставили обличительные показания.

Сейчас продолжается работа по установлению заказчика преступления.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что поджигатель студент, гражданин Молдовы. Позже УП в МВД уточнили, что парень - уроженец соседней Молдовы.

 

Злоумышленнику инкриминируют преступление по ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом - поджог).

Санкция инкриминируемой фигуранту статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

 

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним:

  • В полночь 30 января во Львове неизвестный человек поджог автомобиль, принадлежащий журналистке "Радио Свобода" Галине Терещук.

Украинская правда
Темы: нападениеСМИпрокуратураавтоЛьвов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
нападение
Ни одна страна не предоставила Украине разведданных о наступлении россиян – Зеленский
Россияне планировали захватить Украину за 10 дней, но не получилось из-за чрезмерной секретности – RUSI
Нападение на мужа Пелоси повлияет на ее политическую карьеру – CNN
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: