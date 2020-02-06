Задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода"

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Четверг, 6 февраля 2020, 10:43

В Одессе правоохранители задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук. Им оказался 19-летний гражданин Молдовы.

Источник: Facebook-страница главной прокуроркы Львовщины Ирины Диденко, пресс-служба СБУ

Прямая речь Диденко: "Задержали гражданина, который поджег автомобиль журналистки "Радио Свобода" ГалиниТерещук.

Удалось установить траекторию передвижения и местонахождение 19-летнего жителя Хмельницкой области, который в ночь совершения преступления несколько раз переодевался, чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей.

Более 70 ГБ видео с камер наблюдения, сотни часов непрерывной скоординированной следственно-оперативной работы дали свой результат.

Фигуранта задержаны в Одессе, вручено извещение о подозрении".

 

Детали: Прокурор сообщила, что подозреваемого должны доставить во Львов для допроса.

Кроме того, прокуроры завершили допросы основных свидетелей преступления, которые предоставили обличительные показания.

Сейчас продолжается работа по установлению заказчика преступления.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что поджигатель студент, гражданин Молдовы.

 

Злоумышленнику инкриминируют преступление по ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом - поджог).

Санкция инкриминируемой фигуранту статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

 

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним:

  • В полночь 30 января во Львове неизвестный человек поджог автомобиль, принадлежащий журналистке "Радио Свобода" Галине Терещук.

Украинская правда
Темы: нападение СМИ прокуратура авто Львов


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