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Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" содержат в нечеловеческих условиях – адвокат

Пятница, 7 февраля 2020, 10:40
Фигуранта дела Хизб ут-Тахрир содержат в нечеловеческих условиях – адвокат

Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Теймур Абдуллаев содержится в нечеловеческих условиях и в одной камере с ВИЧ-инфицированным заключённым.

Источник: "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Айдера Азаматова

Прямая речь Азаматова: "Теймур Абдуллаев уже месяц находится в СИЗО г. Таганрог. Состояние здоровья удовлетворительное, несмотря на нечеловеческие условия, в которых он содержится.

Данное СИЗО кардинально отличается от остальных. Он спит в куртке, отопление практически не работает, горячей воды нет.

Более того, Теймур содержится в одной камере с ВИЧ-инфицированным заключённым".

Детали: По словам адвоката, который посетил Абдуллаева 6 февраля, оба заключенных сидят в камере, которая находится на северной стороне, где солнце светит редко, в помещении "сырость, плесень, полная антисанитария".

Азаматов считает, что ребят отправили в такую камеру, чтоб они сломались в этих условиях, но они "держатся, не падают духом и передают всем слова приветствия и благодарности".

Также он отметил, что заключенные ждут этапа, который может произойти на днях. Но куда их отправят, пока не известно.

Знать больше: Украинские политзаключенные в России и оккупированном Крыму: в каких условиях держат узников Кремля

Предыстория:

  • 5 сентября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Донупродлил арест пятерым обвиняемым в так называемом симферопольском "деле Хизб ут-Тахрир", среди них и Абдуллаеву
  • Оккупанты обвиняют крымских татар в том, что они участвуют в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".
  • При этом представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.
  • Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
  • В июне 2019 года стало известно, что оккупанты будут просить засудить пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" на строки от 11 до 17 лет лишения свободы, в частности Абдуллаева - на 17 лет.

Темы: политзаключенныеКрымРосcия
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