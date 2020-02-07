Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" содержат в нечеловеческих условиях – адвокат
Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Теймур Абдуллаев содержится в нечеловеческих условиях и в одной камере с ВИЧ-инфицированным заключённым.
Источник: "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Айдера Азаматова
Прямая речь Азаматова: "Теймур Абдуллаев уже месяц находится в СИЗО г. Таганрог. Состояние здоровья удовлетворительное, несмотря на нечеловеческие условия, в которых он содержится.
Данное СИЗО кардинально отличается от остальных. Он спит в куртке, отопление практически не работает, горячей воды нет.
Более того, Теймур содержится в одной камере с ВИЧ-инфицированным заключённым".
Детали: По словам адвоката, который посетил Абдуллаева 6 февраля, оба заключенных сидят в камере, которая находится на северной стороне, где солнце светит редко, в помещении "сырость, плесень, полная антисанитария".
Азаматов считает, что ребят отправили в такую камеру, чтоб они сломались в этих условиях, но они "держатся, не падают духом и передают всем слова приветствия и благодарности".
Также он отметил, что заключенные ждут этапа, который может произойти на днях. Но куда их отправят, пока не известно.
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Предыстория:
- 5 сентября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Донупродлил арест пятерым обвиняемым в так называемом симферопольском "деле Хизб ут-Тахрир", среди них и Абдуллаеву
- Оккупанты обвиняют крымских татар в том, что они участвуют в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".
- При этом представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.
- Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
- В июне 2019 года стало известно, что оккупанты будут просить засудить пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" на строки от 11 до 17 лет лишения свободы, в частности Абдуллаева - на 17 лет.