Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" содержат в нечеловеческих условиях – адвокат

Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Теймур Абдуллаев содержится в нечеловеческих условиях и в одной камере с ВИЧ-инфицированным заключённым.

Источник: "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Айдера Азаматова

Прямая речь Азаматова: "Теймур Абдуллаев уже месяц находится в СИЗО г. Таганрог. Состояние здоровья удовлетворительное, несмотря на нечеловеческие условия, в которых он содержится.

Данное СИЗО кардинально отличается от остальных. Он спит в куртке, отопление практически не работает, горячей воды нет.

Более того, Теймур содержится в одной камере с ВИЧ-инфицированным заключённым".

Детали: По словам адвоката, который посетил Абдуллаева 6 февраля, оба заключенных сидят в камере, которая находится на северной стороне, где солнце светит редко, в помещении "сырость, плесень, полная антисанитария".

Азаматов считает, что ребят отправили в такую камеру, чтоб они сломались в этих условиях, но они "держатся, не падают духом и передают всем слова приветствия и благодарности".

Также он отметил, что заключенные ждут этапа, который может произойти на днях. Но куда их отправят, пока не известно.

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