Один украинец эвакуировался из Китая в Россию, МИД его ищет

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Пятница, 7 февраля 2020, 19:05

Один гражданин Украины эвакуировался из китайского города Ухань на территорию РФ.

Источники: ответ МИД на запрос "Украинской правды"

Дословно: "Сейчас известно об едином случае эвакуации гражданина Украины из Китая (г.Ухань) на территорию РФ. Консульство на сегодня устанавливает контакт с нашим соотечественником с целью оказания ему возможной помощи".

"МИД согласно компетенции не рассматривает вопрос вывоза граждан Украины с территории РФ из-за распространение коронавируса. В то же время, МИД Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения Российской Федерации, в связи с большим количеством провокаций со стороны российских силовых структур в отношении граждан Украины".

Детали: В МИД сообщили, что по состоянию на 7 февраля известно о 75 граждан Украины, которые находятся в городе Ухань, двух гражданок в городе Сянъян, одну - в городе Сяогань, трех граждан в городе Ичан, двух гражданок в городе Цзинчжоу и одного гражданина в городском округе Чжунсянь, город Цзинмэнь.

Среди указанных граждан, изъявивших желание об эвакуации 50 граждан Украины.

Всего на консульском учете Посольства Украины в КНР, а также генеральных консульств Украины в Шанхае и Гуанчжоу находятся 592 гражданина Украины.

По официальным данным китайской стороны в Китае проживают 4803 украинских гражданина.

Сейчас инфицированных вирусом граждан Украины в КНР не выявлено.

Что этому предшествовало: В четверг российское издание "Новая газета" в своем материале "Своих не бросаем?" написала, что "Россия приняла решение эвакуировать своих граждан, а также граждан стран СНГ и Украины с Ухань".

Предыстория:

  • Украинцев, которых будут эвакуировать из города Ухань, попытаются уговорить остаться на карантине.
  • В Украине планируют осуществить еще один рейс в китайский город Ухань, где распространяется коронавирус, чтобы эвакуировать граждан Украины.
  • По состоянию на 7 февраля в мире зарегистрировано 31 549 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 641 летальных.
  • Большинство случаев заболевания зарегистрировано в Китае.
  • В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Алена Мазуренко, Александр Шумилин, УП
Темы: МИД Китай коронавирус Росcия


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