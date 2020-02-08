Теннис: Сборная Украины победила Эстонию и вышла в плей-офф Мировой группы

Украина одержала победу над Эстонией со счетом 2:1 в матче за выход в плей-офф Кубка Федерации-2020, который пройдет в апреле.

Источник: Федерация тенниса Украины, Sport.ua

Детали: Победу украинской сборной принесли Даяна Ястремская и Марта Костюк, которые 8 февраля сыграли в паре против представительниц Эстонии Анетт Контавейт и Елены Малыгиной на турнире Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны.

В парном матче Ястремская и Костюк уверенно переиграли эстонскую пару 6:2, 6:0.

В первом матче финала Ястремская уверенно победила Елену Малыгину со счетом 6: 3, 6: 1. Украинка справилась с заданием меньше чем за час.

Во втором матче Свитолина проиграла второй матч финала Анетт Контавейт в трех сетах со счетом 3: 6, 7: 6 (7: 5), 2: 6.

В апреле в раунде плей-офф Украина примет участие в розыгрыше путевок в квалификацию Кубка Федерации-2021.

Даяна Ястремская и Марта Костюк выиграли пару, Украина победила Естонию - 2:1

Предыстория:

6 февраля в турнире Кубка Федераций сборная Украины за один день одержала три победы, не уступив соперницам ни одного сета.