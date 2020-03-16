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Нардепам раздадут маски на внеочередное заседание, некоторым депутатам нездоровится

Понедельник, 16 марта 2020, 11:35
Нардепам раздадут маски на внеочередное заседание, некоторым депутатам нездоровится

Верховная Рада утром 17 марта проведет внеочередное заседание, на котором депутаты будут работать в медицинских масках, а в дальнейшем на этой неделе вместо пленарных заседаний будут заседания комитетов.

Источник: заявления на согласительном совете парламента в понедельник

Детали: Со 17 марта Верховная Рада переходит в комитетский режим – это предусмотрено изменениями в календарном графике парламента.

Однако в 8 утра во вторник начнется внеочередное заседание Верховной Рады.

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в 14:00 в понедельник должен рассмотреть законопроект, призванный помочь в борьбе с коронавирусом, который парламентарии должны рассмотреть на внеочередном заседании.

Парламентские слушания тоже откладываются.

Прямая речь депутата от группы "За будущее" Дмитрия Лубинца: "Дмитрий Александрович, назавтра обяжите всех депутатов приходить в масках. И все представители Кабмина, приглашенные должны быть завтра в сессионном зале исключительно в медицинских масках".

Ответ главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова: "Завтра будут маски. Вас обеспечат масками. И аппарат так же – аппарат в этом плане позаботился. Будут обеспечены и работники аппарата. И прошла дезинфекция зала Верховной Рады, и кулуаров, и этого зала. Надо отдать должное нашему аппарату: он отработал – дай Бог каждому так работать".

Спикер также сообщил: "У нас есть народные депутаты, которые вернулись из командировок зарубежных, которые недостаточно хорошо себя чувствуют – и завтра их не будет на внеочередном заседании Верховной Рады. Прошу рассмотреть на комитете возможность не учитывать это при начислении заработной платы народным депутатам".

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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Предыстория:

  • В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.
  • В Украине по состоянию на 16 марта  подтверждены уже 5 случаев заражения коронавирусом; есть один летальный случай: пожилая жительница Радомышля Житомирской области, которая вернулась из Польши, умерла от осложнений из-за коронавируса. Остальные больные – в Черновицкой области.
  • Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • С 16 марта во ЛьвовеОдессе и Запорожье будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок, с 17 марта так будет и в Киеве и Николаеве. В Черновцах также действуют органичения.
  • Другие страны также вводят экстраординарные меры из-за опасности коронавируса.

Алена Рощенко, УП
Темы: Верховная РадакарантинэпидемиякоронавирусCovid-2019
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