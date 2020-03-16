Нардепам раздадут маски на внеочередное заседание, некоторым депутатам нездоровится

Верховная Рада утром 17 марта проведет внеочередное заседание, на котором депутаты будут работать в медицинских масках, а в дальнейшем на этой неделе вместо пленарных заседаний будут заседания комитетов.

Источник: заявления на согласительном совете парламента в понедельник

Детали: Со 17 марта Верховная Рада переходит в комитетский режим – это предусмотрено изменениями в календарном графике парламента.

Однако в 8 утра во вторник начнется внеочередное заседание Верховной Рады.

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в 14:00 в понедельник должен рассмотреть законопроект, призванный помочь в борьбе с коронавирусом, который парламентарии должны рассмотреть на внеочередном заседании.

Парламентские слушания тоже откладываются.

Прямая речь депутата от группы "За будущее" Дмитрия Лубинца: "Дмитрий Александрович, назавтра обяжите всех депутатов приходить в масках. И все представители Кабмина, приглашенные должны быть завтра в сессионном зале исключительно в медицинских масках".

Ответ главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова: "Завтра будут маски. Вас обеспечат масками. И аппарат так же – аппарат в этом плане позаботился. Будут обеспечены и работники аппарата. И прошла дезинфекция зала Верховной Рады, и кулуаров, и этого зала. Надо отдать должное нашему аппарату: он отработал – дай Бог каждому так работать".

Спикер также сообщил: "У нас есть народные депутаты, которые вернулись из командировок зарубежных, которые недостаточно хорошо себя чувствуют – и завтра их не будет на внеочередном заседании Верховной Рады. Прошу рассмотреть на комитете возможность не учитывать это при начислении заработной платы народным депутатам".

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