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Четверг, 19 марта 2020, 20:08

Следователи Достоинства Государственного бюро расследований провели встречу с представителями ОО "Семья Героев Небесной Сотни" и рассказали им о проведении следственных экспериментов.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Во время встречи следователи ГБР отчитались о проведении 5 следственных экспериментов на улицах Институтской, Шелковичной и Майдане Независимости в Киеве. К следственным действиям привлекались специалисты экспертных учреждений в области баллистики, судебной медицины и геодезии.

Следователи управления в "делах Майдана" также рассказали о задержании двух участников преступной группы, которые подозреваются в похищении и истязании активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также убийстве последнего.

Что было раньше: Следователи ГБР провели следственный эксперимент в уголовном производстве по факту организации убийств протестующих 20 февраля 2014 года.

Украинская правда
Темы: ГБР Майдан


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