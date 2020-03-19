Следователи Достоинства Государственного бюро расследований провели встречу с представителями ОО "Семья Героев Небесной Сотни" и рассказали им о проведении следственных экспериментов.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Во время встречи следователи ГБР отчитались о проведении 5 следственных экспериментов на улицах Институтской, Шелковичной и Майдане Независимости в Киеве. К следственным действиям привлекались специалисты экспертных учреждений в области баллистики, судебной медицины и геодезии.

Следователи управления в "делах Майдана" также рассказали о задержании двух участников преступной группы, которые подозреваются в похищении и истязании активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также убийстве последнего.

Что было раньше: Следователи ГБР провели следственный эксперимент в уголовном производстве по факту организации убийств протестующих 20 февраля 2014 года.