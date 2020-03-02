Арахамия считает, что Гончарук останется на посту

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Понедельник, 2 марта 2020, 19:37

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Алексей Гончарук останется на посту премьер-министра Украины.

Источник: Арахамия в интервью изданию "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Арахамия: "На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур ... По крайней мере пока никакие заявления не поступали".

Детали: Отвечая на уточняющий вопрос, останется премьер-министром Гончарук, парламентарий ответил: "думаю, что да".

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"Новое лицо" на все времена. Действительно ли Зеленский хочет заменить Гончарука на Тигипко

Предыстория:

  • 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
  • Парламент может заменить главу правительства и назначить 4 новых министров.
  • В конце зимы появились слухи, что президент Владимир Зеленский рассматривал кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост премьер-министра.
  • Позже глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что Тигипко не будут назначать главой Кабмина.
  • Еще одним вероятным преемником Гончарука назывют вице-премьера Дениса Шмыгаля. Большинство видит его исполняющим обязанности премьера.

Если Гончарук уйдет в отставку – вместе с ним уйдет в отставку и все правительство.

Украинская правда
Темы: Арахамия Гончарук премьер


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