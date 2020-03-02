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Перед скликанням Ради Арахамія вважав, що Гончарук залишиться

Понеділок, 2 березня 2020, 18:37
Перед скликанням Ради Арахамія вважав, що Гончарук залишиться

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловив думку, що Олексій Гончарук залишиться на посаді прем'єр-міністра України.

Джерело: Арахамія в інтерв’ю виданню "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Арахамії: "На прем'єр-міністра, я думаю, не буде кандидатур… Принаймні наразі ніякі заяви не надходили".

Деталі: Відповідаючи на уточнююче запитання, чи залишиться прем'єр-міністром Гончарук, парламентар відповів: "гадаю, що так".

Додатково: Після публікації новини з редакцією УП зв'язалася пресслужба Арахамії та попросила уточнити, що інтерв'ю з головою фракції "Слуга народу" записувалося 28 лютого - до рішення президента позачергово скликати Верховну Раду, а з того часу політична ситуація "дещо змінилася".

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"Нове обличчя" на всі часи. Чи справді Зеленський хоче змінити Гончарука на Тігіпка

Передісторія

  • 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".
  • Парламент може замінити очільника уряду та призначити 4 нових міністрів.
  • У кінці зими з'явилися чутки, що президент Володимир Зеленський розглядає кандидатуру бізнесмена і колишнього політика Сергія Тігіпка на пост прем'єр-міністра.
  • Пізніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевнив, що Тігіпка не призначатимуть очільником Кабміну.
  • Ще одним імовірним наступником Гончарука також називають віцепрем'єра Дениса Шмигаля. Більшість бачить його виконувачем обов'язків прем'єра. Якщо Гончарук піде у відставку – разом із ним піде у відставку і весь уряд. 

Українська правда

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Теми: АрахаміяГончарукпрем'єр
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