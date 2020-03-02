Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловив думку, що Олексій Гончарук залишиться на посаді прем'єр-міністра України.

Джерело: Арахамія в інтерв’ю виданню "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Арахамії: "На прем'єр-міністра, я думаю, не буде кандидатур… Принаймні наразі ніякі заяви не надходили".

Деталі: Відповідаючи на уточнююче запитання, чи залишиться прем'єр-міністром Гончарук, парламентар відповів: "гадаю, що так".

Додатково: Після публікації новини з редакцією УП зв'язалася пресслужба Арахамії та попросила уточнити, що інтерв'ю з головою фракції "Слуга народу" записувалося 28 лютого - до рішення президента позачергово скликати Верховну Раду, а з того часу політична ситуація "дещо змінилася".

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