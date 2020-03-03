Пытки в одесском приюте: подозрение объявили воспитателям, полицейские не причастны
Прокуроры Одесской местной прокуратуры объявили подозрение в невыполнении профессиональных обязанностей по охране жизни несовершеннолетних двум воспитателям Центра социально-психологической реабилитации Одесской ОГА ( "Свитанок").
Источник: пресс-служба прокуратуры Одесской области, Слідство.інфо
Дословно: "Так, сегодня, 2 марта, прокуроры Одесской местной прокуратуры № 2 сообщили о подозрении двум воспитателям специализированного учреждения в невыполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного к ним отношения."
Детали: В то же время, сообщает "Слідство.інфо", полиция Одесской области не нашла доказательств причастности сотрудников ювенальной превенции к издевательствам над детьми. Соответствующие выводы расследования правоохранители представили на запрос журналистов.
Ранее сообщалось, что к избиению детей могут быть причастны Владимир Жарчук и Вахтанг Трапаидзе. Однако, как утверждают воспитанники детского центра, правоохранители их не опрашивали.
Как говорится в ответе, полиция провела служебное расследование после публикации материала "Жорстокий світанок" об издевательствах над воспитанниками центра. В нем говорилось о трех полицейских ювенальной превенции Андрее Крецуле и уже упомянутых Жарчуке и Трапаидзе, которые могли издеваться над детьми.
В то же время, утверждает полиция, в ходе служебного расследования информация подтвердилась только по Крецулу. Его же ранее уволили.
Узнать больше: Побои, изолятор, психушка. Бывшая воспитанница рассказала об издевательствах над детьми в "Свитанке"
Предыстория:
- Правозащитница Зоя Мельник и волонтер Лучезар Панфилов неоднократно сообщали в Facebook об издевательствах над детьми в приюте.
- В частности, у детей забирали вещи и мобильные телефоны, не предоставляли медпомощь, обстригали волосы. Сотрудники охраны били детей электрошокером, обливали холодной водой, заставляли жевать табак и использованный презерватив.
- 1 ноября 2019 года полиция Одесской области и Госбюро расследований открыли уголовное производство по фактам пыток и других нарушений прав детей в приюте.
- В начале февраля стало известно, что обвиняемому в пытках детей в Центре социально-психологической реабилитации Одесской ОГА охраннику Николаю Дмитруку будет назначен условный срок.