Пытки в одесском приюте: подозрение объявили воспитателям, полицейские не причастны

Прокуроры Одесской местной прокуратуры объявили подозрение в невыполнении профессиональных обязанностей по охране жизни несовершеннолетних двум воспитателям Центра социально-психологической реабилитации Одесской ОГА ( "Свитанок").

Источник: пресс-служба прокуратуры Одесской области, Слідство.інфо

Дословно: "Так, сегодня, 2 марта, прокуроры Одесской местной прокуратуры № 2 сообщили о подозрении двум воспитателям специализированного учреждения в невыполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного к ним отношения."

Детали: В то же время, сообщает "Слідство.інфо", полиция Одесской области не нашла доказательств причастности сотрудников ювенальной превенции к издевательствам над детьми. Соответствующие выводы расследования правоохранители представили на запрос журналистов.

Ранее сообщалось, что к избиению детей могут быть причастны Владимир Жарчук и Вахтанг Трапаидзе. Однако, как утверждают воспитанники детского центра, правоохранители их не опрашивали.

Как говорится в ответе, полиция провела служебное расследование после публикации материала "Жорстокий світанок" об издевательствах над воспитанниками центра. В нем говорилось о трех полицейских ювенальной превенции Андрее Крецуле и уже упомянутых Жарчуке и Трапаидзе, которые могли издеваться над детьми.

В то же время, утверждает полиция, в ходе служебного расследования информация подтвердилась только по Крецулу. Его же ранее уволили.

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