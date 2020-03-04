В Раду внесли постановление об отставке Гончарука
В Верховную Раду внесли постановление №3158 об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.
Источник: сайт Верховной Рады
Дословно: "В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича".
Детали: Постановление зарегистрировали 4 марта по инициативе нардепов фракций "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина" и депутатской группы "За майбутнє".
Премьер-министр освобождается от должности со дня принятия решения о его отставке на пленарном заседании парламента.
Отставка премьера означает автоматическую отставку всего состава Кабмина.
4 марта комитет ВР решил рекомендовать парламенту в соответствии с пунктом 12 ч.1 ст.85 Конституции принять отставку Гончарука.
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Предыстория:
- 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
- По данным УП, президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьером вице-премьера Дениса Шмыгаля.
- Также собеседники УП с монобольшинства отмечают, что в Верховную Раду поступило заявление об отставке Гончарука.
- 4 марта нардепы опубликовали снимок заявления Гончарука об отставке. Комитет Рады рекомендовал принять отставку премьера.
- В пресс-служба Гончарука информации не комментировали.