В Раду внесли постановление об отставке Гончарука

В Верховную Раду внесли постановление №3158 об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

Источник: сайт Верховной Рады

Дословно: "В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича".

Детали: Постановление зарегистрировали 4 марта по инициативе нардепов фракций "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина" и депутатской группы "За майбутнє".

Премьер-министр освобождается от должности со дня принятия решения о его отставке на пленарном заседании парламента.

Отставка премьера означает автоматическую отставку всего состава Кабмина.

4 марта комитет ВР решил рекомендовать парламенту в соответствии с пунктом 12 ч.1 ст.85 Конституции принять отставку Гончарука.

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