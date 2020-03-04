У Раду внесли постанову про відставку Гончарука

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Середа, 4 березня 2020, 12:05

У Верховну Раду внесли постанову №3158 про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Джерело: сайт Верховної Ради

Дослівно: "Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини другої статті 115 Конституції України Верховна Рада України постановляє: прийняти відставку прем'єр-міністра України Гончарука Олексія Валерійовича".

Деталі: Постанову зареєстрували 4 березня за ініціативи нардепів фракцій "Слуга Народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина" та депутатської групи "За майбутнє".

Прем’єр-міністр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні парламенту.

Відставка прем’єра означає автоматичну відставку всього складу Кабміну.

4 березня комітет ВР вирішив рекомендувати парламенту відповідно до пункту 12 ч.1 ст.85 Конституції прийняти відставку Гончарука.

 

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Передісторія

  • 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".
  • За даними УП, президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" призначити прем'єром віцепрем'єра Дениса Шмигаля.
  • Також співрозмовники УП з монобільшості зазначають, що до Верховної Ради надійшла заява про відставку Гончарука.
  • 4 березня нардепи опублікували знімок заяви Гончарука про відставку. Комітет Ради рекомендував прийняти відставку прем'єра.
  • У пресслужбі Гончарука інформації не коментували.

Українська правда
Теми: Гончарук Верховна Рада відставка прем'єр звільнення


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