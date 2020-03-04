Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Раду внесли постанову про відставку Гончарука

Середа, 4 березня 2020, 11:05
У Раду внесли постанову про відставку Гончарука

У Верховну Раду внесли постанову №3158 про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Джерело: сайт Верховної Ради

Дослівно: "Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини другої статті 115 Конституції України Верховна Рада України постановляє: прийняти відставку прем'єр-міністра України Гончарука Олексія Валерійовича".

Деталі: Постанову зареєстрували 4 березня за ініціативи нардепів фракцій "Слуга Народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина" та депутатської групи "За майбутнє".

Прем’єр-міністр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні парламенту.

Відставка прем’єра означає автоматичну відставку всього складу Кабміну.

4 березня комітет ВР вирішив рекомендувати парламенту відповідно до пункту 12 ч.1 ст.85 Конституції прийняти відставку Гончарука.

 

Знати більше "Гончарук все? Що відбувається між Зеленським і Кабміном"

Хто такий Денис Шмигаль, якого пророкують на місце Гончарука

Хто є хто в уряді Шмигаля. Розповідаємо цікаві факти про нових міністрів

Передісторія

  • 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".
  • За даними УП, президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" призначити прем'єром віцепрем'єра Дениса Шмигаля.
  • Також співрозмовники УП з монобільшості зазначають, що до Верховної Ради надійшла заява про відставку Гончарука.
  • 4 березня нардепи опублікували знімок заяви Гончарука про відставку. Комітет Ради рекомендував прийняти відставку прем'єра.
  • У пресслужбі Гончарука інформації не коментували.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ГончарукВерховна Радавідставкапрем'єрзвільнення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Гончарук
Українці вважають Гончарука і Шмигаля гіршими прем’єрами, ніж Януковича та Тимошенко
Гончарука могли прослуховувати люди, наближені до олігарха – ексгенпрокурор
Найбільшу гривневу зарплату отримував прем'єр Гончарук
Останні новини
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
Усі новини...
Реклама: