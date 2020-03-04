Полиция начала сопровождать пассажирские поезда "Одесса-Москва"

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Среда, 4 марта 2020, 14:51

"Укрзализныця" совместно с Нацполициею организовали сопровождение правоохранителями пассажирских поездов "Николаев - Киев - Ровно" и "Одесса - Москва".

Источник: пресс-служба "Укрзализныци"

Дословно: "В рамках пилотного проекта Укрзализныця совместно с Национальной полицией Украины организовали сопровождение работниками полиции пассажирских поездов № 122/121 Николаев - Киев - Ровно и № 24/23 Одесса - Москва.

Эти поезда были выбраны для пилотного проекта через наибольшее количество зафиксированных правонарушений".

Детали: Член правления компании Марчин Целеевський заявил, что программа "Навстречу клиенту" имеет целью улучшения качества услуг на железнодорожном транспорте.

В УЗ называют развитие сотрудничества с Нацполициею важной составляющей.

По данным полиции, 21-27 февраля 2020 года были составлены 27 административных постановлений по ст.175 ч.1 (запрет курения), 3 административные постановления по ст.178 ч.1 (о запрете употребления алкогольных напитков), 25 человек получили устные предупреждения .

Также 27 февраля 2020 года в поезде № 24/23 Одесса - Москва полицейские успешно предупредили ограбления пассажира и задержали подозреваемого.

Сейчас Укрзализныця и Нацполиция работают над совместным планом действий по увеличению количества поездов, которые будут курсировать в сопровождении правоохранителей.

Украинская правда


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