Шмыгаль показал прошлогоднюю зарплату и имущество

Будущий премьер-министр Денис Щмыгаль в 2019 году заработал на ОП "Бурштинська ТЕС" АО "ДТЭК Західенерго" 2 233 640 гривен, по совместительству в ООО "ДТЭК Східенерго" – 925 464 гривны, а также в Ивано-Франковской областной госадминистрации 229 958 гривен.

Источник: декларация Шмыгаля за 2019 год

Детали: Шмыгаль имеет жену и двух дочерей.

Его жена Екатерина Шмыгаль имеет во Львове дом площадью 215,9 кв м, земельный участок площадью 151 кв м и четверть участка в 458 кв м. Также она имеет нежилое здание в 417,2 кв м в Каменка-Бузке Львовской области.

Супруги владеют земельным участком площадью 2200 кв м в Хороснице Львовской области.

Сам Денис Шмыгаль имеет гараж во Львове площадью 15,9 кв м.

Его жена также является владелицей автомобиля Land Rover (2016).

Наличкой Денис Шмыгаль имеет 155 000 долл, Катериан Шмыгаль – 80 000 долл.

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