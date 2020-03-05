Заместителя Ермака упаковали в капсулу: показывали Зеленскому спецвертолет
Президент Владимир Зеленский осмотрел санитарный вертолет МИ-8МТВ-1, который с сегодняшнего дня заступает на дежурство на базе спасателей.
Источник: Офис президента
Детали: Вертолет оборудован специально для транспортировки инфекционных больных. На нем работает группа медиков со специальной подготовкой.
Вертолет оснащен изоляционной капсулой, биозащитными комплектами (костюмы, медицинские перчатки, респираторы), дезинфекционным душем, специальным модулем, в котором фиксируется индивидуальная капсула с пациентом во время перелета, и всеми необходимыми реанимационными средствами и оборудованием.
Отмечается, что медики продемонстрировали Зеленскому порядок действий при эвакуации и перевозки пациентов. В качестве добровольца медикам помогал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Вертолет может преодолевать расстояние до 1200 км и транспортировать от двух до шести пациентов.
Зеленский осмотрел борт и пообщался с пилотами.
Прямая речь: "Этот вертолет – только для экстренных случаев, и я надеюсь, что таких случаев у нас не будет. Но если что-то случится – мы будем готовы".
Что предшествовало: Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины передали санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованный для транспортировки инфекционных больных.