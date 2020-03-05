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Заместителя Ермака упаковали в капсулу: показывали Зеленскому спецвертолет

Четверг, 5 марта 2020, 14:11
Заместителя Ермака упаковали в капсулу: показывали Зеленскому спецвертолет

Президент Владимир Зеленский осмотрел санитарный вертолет МИ-8МТВ-1, который с сегодняшнего дня заступает на дежурство на базе спасателей.

Источник: Офис президента

Детали: Вертолет оборудован специально для транспортировки инфекционных больных. На нем работает группа медиков со специальной подготовкой.

 
офис президента

Вертолет оснащен изоляционной капсулой, биозащитными комплектами (костюмы, медицинские перчатки, респираторы), дезинфекционным душем, специальным модулем, в котором фиксируется индивидуальная капсула с пациентом во время перелета, и всеми необходимыми реанимационными средствами и оборудованием.

Отмечается, что медики продемонстрировали Зеленскому порядок действий при эвакуации и перевозки пациентов. В качестве добровольца медикам помогал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

 
Медики "попрактиковались" на замглавы Офиса президента Кирилле Тимошенко
офис президента
 
офис президента

Вертолет может преодолевать расстояние до 1200 км и транспортировать от двух до шести пациентов.

Зеленский осмотрел борт и пообщался с пилотами.

 
офис президента

Прямая речь: "Этот вертолет – только для экстренных случаев, и я надеюсь, что таких случаев у нас не будет. Но если что-то случится – мы будем готовы".

Что предшествовало: Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины передали санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованный для транспортировки инфекционных больных.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019ГСЧСЗеленский
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