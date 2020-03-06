В ВОЗ допускают, что коронавирус может распространяться и летом

В ВОЗ не знают, прекратит ли вирус Covid-19 распространяться в других климатических условиях, в частности летом.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление руководителя программы здравоохранения по вопросам чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майка Райана

Прямая речь: "Мы пока не знаем, какой будет активность вируса при различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться".

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что не стоит надеяться на исчезновение коронавируса летом. Нет доказательств, что такое может произойти, добавил Майк Райан.

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