В ВОЗ допускают, что коронавирус может распространяться и летом
В ВОЗ не знают, прекратит ли вирус Covid-19 распространяться в других климатических условиях, в частности летом.
Источник: Укринформ со ссылкой на заявление руководителя программы здравоохранения по вопросам чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майка Райана
Прямая речь: "Мы пока не знаем, какой будет активность вируса при различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться".
Детали: Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что не стоит надеяться на исчезновение коронавируса летом. Нет доказательств, что такое может произойти, добавил Майк Райан.
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Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудование
Напомним:
- По миру с конца 2019 года распространяется коронавирус, названный Covid 2019: им заразились уже более 95 тысяч человек.
- За пределами Украины заразились этим вирусом уже 5 украинцев: девушка в Италии и 4 члена экипажа лайнера "Diamond Princess" (одна уже вылечилась).
- 5 марта закончился 14-дневный срок обсервации эвакуированных из Китая граждан.
- 3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавирусом. Инфицированный – житель Черновцов, который вместе с женой вернулся из Италии через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области. На коронавирус в Украине исследуют еще 9 случаев,ни один не подтвердился.