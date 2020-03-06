В ВОЗ допускают, что коронавирус может распространяться и летом

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Пятница, 6 марта 2020, 22:52

В ВОЗ не знают, прекратит ли вирус Covid-19 распространяться в других климатических условиях, в частности летом.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление руководителя программы здравоохранения по вопросам чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майка Райана

Прямая речь: "Мы пока не знаем, какой будет активность вируса при различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться".

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что не стоит надеяться на исчезновение коронавируса летом. Нет доказательств, что такое может произойти, добавил Майк Райан.

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Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудование

Напомним:

  • По миру с конца 2019 года распространяется коронавирус, названный Covid 2019: им заразились уже более 95 тысяч человек.
  • За пределами Украины заразились этим вирусом уже 5 украинцев: девушка в Италии и 4 члена экипажа лайнера "Diamond Princess" (одна уже вылечилась).
  • 5 марта закончился 14-дневный срок обсервации эвакуированных из Китая граждан.
  • 3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавирусом. Инфицированный – житель Черновцов, который вместе с женой вернулся из Италии через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области. На коронавирус в Украине исследуют еще  9 случаев,ни один не подтвердился.



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