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Стало известно имя погибшего в пятницу от подрыва БМП бойца

Суббота, 7 марта 2020, 12:22
Дмитрий Фирсов
93 бригада Холодный Яр в Facebook

В результате подрыва БМП на взрывном устройстве в пятницу погиб боец ​​93-й бригады Холодный Яр Дмитрий Фирсов.

Источник: 93 бригада Холодный Яр в Facebook

Дословно: "Во время выполнения боевого задания отдал свою жизнь командир взвода механизированного батальона лейтенант Дмитрий Борисович Фирсов с позывным "Фирс". Он погиб от минно-взрывной травмы, не совместимой с жизнью. 5 января ему исполнилось 40 лет".

Детали: В бригаде сообщили, что до войны "Фирс" вместе с семьей жил в Донецке. С начала оккупации Донбасса российскими террористами взял в руки оружие и пошел защищать родную землю. Сначала был добровольцем в батальоне "Донбасс", а через несколько месяцев перешел в 93 бригаду.

Во время боев в Невельском в Донецкой области летом 2015 года он уже подрывался в БМП на противотанковой мине, был контужен. Осенью том же направлении во время разведывательного выхода он снова подорвался – тогда повредил ногу и глаз.

Дмитрий Фирсов
Дмитрий Фирсов
93 бригада Холодный Яр в Facebook

У погибшего осталась жена Тамара и сын Георгий.

Хоронить Фирсова будут в понедельник, 9 марта, в Виннице, где сейчас живет его семья. Церемония прощания начнется в 11:00 в Доме офицеров.

Что предшествовало: 6 марта вблизи населенного пункта Крымское на Донбассе боевая машина пехоты подорвалась на взрывном устройстве, один украинский военный погиб, трое ранены.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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