В Иране от коронавируса умерла депутат парламента

Новоизбранная депутат парламента Ирана Фатима Рахбар умерла от коронавируса COVID-19 в субботу.

Источник: агентство Tasnim

Детали: Отмечается, что Рахбар была доставлена в больницу в Тегеране несколько дней назад, когда у нее подтвердили коронавирус.

Власти Ирана в четверг продолжили закрытие всех школ и университетов по всей стране до конца текущего иранского года (19 марта).

Справка: По последним данным, в Иране подтверждено 4747 случаев заболевания COVID-19, умерло 124 человека.

Что предшествовало: 2 марта тогдашний министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что с визитом в Украину собирается большая иранская делегация с долгожданными новостями по делу о сбитом украинском самолете в Тегеране.