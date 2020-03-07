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В Иране от коронавируса умерла депутат парламента

Суббота, 7 марта 2020, 12:56
Фатима Рахбар

Новоизбранная депутат парламента Ирана Фатима Рахбар умерла от коронавируса COVID-19 в субботу.

Источник: агентство Tasnim

Детали: Отмечается, что Рахбар была доставлена в больницу в Тегеране несколько дней назад, когда у нее подтвердили коронавирус.

Власти Ирана в четверг продолжили закрытие всех школ и университетов по всей стране до конца текущего иранского года (19 марта).

Справка: По последним данным, в Иране подтверждено 4747 случаев заболевания COVID-19, умерло 124 человека.

Что предшествовало: 2 марта тогдашний министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что с визитом в Украину собирается большая иранская делегация с долгожданными новостями по делу о сбитом украинском самолете в Тегеране.

Украинская правда

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Темы: коронавирусИран
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