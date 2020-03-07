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ООС: Боевики вели огонь на поражение по мирному населению Марьинки, есть раненый

Суббота, 7 марта 2020, 21:41
ООС: Боевики вели огонь на поражение по мирному населению Марьинки, есть раненый

Российские оккупационные войска вели огонь на поражение по гражданскому населению н.п.Марьинка, в результате снайперского обстрела ранен местный житель.

Источник: пресс-центр командования ООС

Детали: Мужчина получил ранение на одной из улиц населенного пункта, где большинство домов разрушены, когда находился за рулем своего автомобиля.

Мужчину оперативно эвакуировали из сектора обстрела, ему оказали первую медпомощь и доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Дословно: "Противник пренебрегает нормами международного гуманитарного права по ведению боевых действий и целенаправленно ведет огонь на поражение по мирным жителям. Это не единичный случай. Таким же образом 18 декабря 2019 г. российские снайперы одиночным выстрелом убили жителя Марьинки", - напомнили в штабе.

"Учитывая то, что вражеский снайпер вел огонь, прикрываясь домами мирных жителей на временно оккупированной территории, украинские военнослужащие огонь не открывали, чтобы не подвергать опасности гражданское население.

Вместе с тем, все необходимые доказательства военного преступления будут представлены в соответствующих международных организаций для привлечения страны-агрессора к ответственности ".

Детали: В штабе ООС также уточнили, что активизация вражеских снайперов в районе Марьинки связана с тем, что сюда из РФ приезжают выпускники снайперской школы, где "сдают экзамены и оттачивают стрелковые навыки".

Украинская правда
Темы: ООСОРДЛОДонбассМинские соглашения
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