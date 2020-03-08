ООС: 6 обстрелов, без потерь

7 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрелы украинских позиций.

Дословно: "Вчера, 7 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет".