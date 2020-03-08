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Выборы в США: Еще один кандидат сошел с гонки в пользу Байдена

Воскресенье, 8 марта 2020, 20:58
Выборы в США: Еще один кандидат сошел с гонки в пользу Байдена

Сенатор Камала Харрис сняла свою кандидатуру с президентской гонки от Демократической партии в пользу бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Источник: сообщение Камалы Харрис в Twitter

Прямая речь Харрис: "Джо Байден достойно служил нашей стране, мы нуждаемся в нем сейчас как никогда. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь его избранию следующим президентом США".

"Нам нужен кто-то, кто будет олицетворять достоинство американского народа и борется за тех, чьи голоса слишком часто игнорируются".

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Предыcтория: 

Ранее в пользу Байдена свою кандидатуру снял американский миллиардер Майкл Блумберг, который считался мощным конкурентом среди демократов.

Напомним,

  • На праймериз в Нью-Гемпшире бывший вице-президент США Джо Байден занял лишь пятое место
  • Также Байден провалился на предварительном голосовании в Айове, но стал вторым в Неваде и первым в Южной Каролине.
  • В так называемый "супервторник"  Байден победил в по крайней мере в 8 штатах на праймериз Демократической партии, но сенатор Берни Сандерс побеждает в крупнейшем - Калифорнии.

Украинская правда
Темы: СШАвиборы
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