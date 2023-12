Выборы в США: Еще один кандидат сошел с гонки в пользу Байдена

Сенатор Камала Харрис сняла свою кандидатуру с президентской гонки от Демократической партии в пользу бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Источник: сообщение Камалы Харрис в Twitter

Прямая речь Харрис: "Джо Байден достойно служил нашей стране, мы нуждаемся в нем сейчас как никогда. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь его избранию следующим президентом США".

"Нам нужен кто-то, кто будет олицетворять достоинство американского народа и борется за тех, чьи голоса слишком часто игнорируются".

This morning, I announced I’m endorsing Joe Biden for president because we need someone who reflects the decency and dignity of the American people and who fights for those whose voices are too often ignored. https://t.co/H7AgCoTwd6