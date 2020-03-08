Выборы в США: Еще один кандидат сошел с гонки в пользу Байдена
Сенатор Камала Харрис сняла свою кандидатуру с президентской гонки от Демократической партии в пользу бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Источник: сообщение Камалы Харрис в Twitter
Прямая речь Харрис: "Джо Байден достойно служил нашей стране, мы нуждаемся в нем сейчас как никогда. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь его избранию следующим президентом США".
"Нам нужен кто-то, кто будет олицетворять достоинство американского народа и борется за тех, чьи голоса слишком часто игнорируются".
This morning, I announced I’m endorsing Joe Biden for president because we need someone who reflects the decency and dignity of the American people and who fights for those whose voices are too often ignored. https://t.co/H7AgCoTwd6— Kamala Harris (@KamalaHarris) March 8, 2020
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Предыcтория:
Ранее в пользу Байдена свою кандидатуру снял американский миллиардер Майкл Блумберг, который считался мощным конкурентом среди демократов.
Напомним,
- На праймериз в Нью-Гемпшире бывший вице-президент США Джо Байден занял лишь пятое место.
- Также Байден провалился на предварительном голосовании в Айове, но стал вторым в Неваде и первым в Южной Каролине.
- В так называемый "супервторник" Байден победил в по крайней мере в 8 штатах на праймериз Демократической партии, но сенатор Берни Сандерс побеждает в крупнейшем - Калифорнии.