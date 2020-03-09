Президент Португалии проведет две недели на карантине

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Понедельник, 9 марта 2020, 01:32
AP Photo

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза отправился на две недели на карантин из-за вспышки COVID-2019.

Источник: сайте президента Португалии

Детали: В администрации президента сообщили, что 71-летний глава государства не имеет признаков болезни. Однако, ранее президентский дворец посетили ученики школы, в которой был обнаружен случай заражения коронавируса.

За состоянием его здоровья будут наблюдать врачи в резиденции.

В Португалии зафиксировано 30 случаев заболевания COVID-2019.

Темы: Португалия коронавирус


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