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Президент Португалии проведет две недели на карантине

Понедельник, 9 марта 2020, 00:32
AP Photo

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза отправился на две недели на карантин из-за вспышки COVID-2019.

Источник: сайте президента Португалии

Детали: В администрации президента сообщили, что 71-летний глава государства не имеет признаков болезни. Однако, ранее президентский дворец посетили ученики школы, в которой был обнаружен случай заражения коронавируса.

За состоянием его здоровья будут наблюдать врачи в резиденции.

В Португалии зафиксировано 30 случаев заболевания COVID-2019.

Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
  • 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.

Темы: Португалиякоронавирус
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