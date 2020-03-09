Президент Португалии проведет две недели на карантине
Понедельник, 9 марта 2020, 00:32
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза отправился на две недели на карантин из-за вспышки COVID-2019.
Источник: сайте президента Португалии
Детали: В администрации президента сообщили, что 71-летний глава государства не имеет признаков болезни. Однако, ранее президентский дворец посетили ученики школы, в которой был обнаружен случай заражения коронавируса.
За состоянием его здоровья будут наблюдать врачи в резиденции.
В Португалии зафиксировано 30 случаев заболевания COVID-2019.
Напомним:
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
- 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.