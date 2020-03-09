COVID-19 отступает: из-за сокращения количества инфицированных в Ухане закрыли 11 из 14 больниц

2524 просмотра
Понедельник, 9 марта 2020, 14:03

Из-за сокращения количества инфицированных коронавирусом в эпицентре распространения коронавируса - городе Ухань - закрыли 11 из 14 больниц, которые построили специально для пациентов с COVID-19.

Источник: Hromadske со ссылкой на государственный телеканал CCTV

Детали: Большинство пациентов из этих временных больниц выздоровели, их выписали. Тех, кто нуждается в дальнейшем лечении перевели в другие больницы.

В Ухане есть еще 3 временных госпиталя, где находятся 100 пациентов.

Специально построенные больницы для инфицированных коронавирусом начали открывать в Ухане с 5 февраля.

В таких медучреждениях лечили более 12 тысяч человек.

Предыстория:

Ухань, где проживает 11 млн человек закрыли на карантин 23 января. В городе не работают вокзалы, аэропорт, общественный транспорт и общественные учреждения.

24 февраля Китай позволил здоровым людям, не имеющим симптомов инфицирования коронавируса, выезжать из Уханя, если у них есть уважительные причины. Город остается изолированным.

По состоянию на 9 марта, количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на всех континентах превысило 110 тысяч человек, вылечились почти 62 тыс. человек. 

Читайте также: 

Коммуникация - это все. Говорим о коронавирусе, эвакуации украинцев и готов ности страны

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Темы: коронавирус Китай здоровье


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Беларуси - три новых случая коронавируса. Миссия МВФ отменила визит в страну 9 марта 2020, 13:00
COVID-19: Украинцам советуют воздержаться от поездок и быть бдительными 9 марта 2020, 12:00
На всех континентах от COVID-19 вылечились 62 000 человек 9 марта 2020, 06:35
Все новости
Главные новости
В Нидерландах рассказали, как вручили всем боевикам сообщение на суд по MH17
На судебное заседание по MH17 не пришел ни один из подозреваемых
Цены на нефть обвалились на 30%: самое большое падение с 1991 года
Суд по делу MH17: в МИД назвали состав делегации от Украины и рассказали детали
Все новости
Объясняет ПЦУ

Защищает ли красная нить?

исследование

72,5% собак имеют тревожность

советы

Как выбрать бассейн. Советы тренеров по плаванию

Поиск по сайту
Архив
Весь архів