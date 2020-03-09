COVID-19 отступает: из-за сокращения количества инфицированных в Ухане закрыли 11 из 14 больниц
Из-за сокращения количества инфицированных коронавирусом в эпицентре распространения коронавируса - городе Ухань - закрыли 11 из 14 больниц, которые построили специально для пациентов с COVID-19.
Источник: Hromadske со ссылкой на государственный телеканал CCTV
Детали: Большинство пациентов из этих временных больниц выздоровели, их выписали. Тех, кто нуждается в дальнейшем лечении перевели в другие больницы.
В Ухане есть еще 3 временных госпиталя, где находятся 100 пациентов.
Специально построенные больницы для инфицированных коронавирусом начали открывать в Ухане с 5 февраля.
В таких медучреждениях лечили более 12 тысяч человек.
Предыстория:
Ухань, где проживает 11 млн человек закрыли на карантин 23 января. В городе не работают вокзалы, аэропорт, общественный транспорт и общественные учреждения.
24 февраля Китай позволил здоровым людям, не имеющим симптомов инфицирования коронавируса, выезжать из Уханя, если у них есть уважительные причины. Город остается изолированным.
По состоянию на 9 марта, количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на всех континентах превысило 110 тысяч человек, вылечились почти 62 тыс. человек.
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