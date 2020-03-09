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Врач ВОЗ едет в Черновцы проверить, как лечат больного коронавирусом

Понедельник, 9 марта 2020, 17:38
Врач ВОЗ едет в Черновцы проверить, как лечат больного коронавирусом

В Черновцы 11 марта приедет врач Всемирной организации здравоохранения, который осмотрит больного коронавирусом COVID-19 и определит, правильно ли его лечат.

Источник: зампредседателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак в комментарии Укринформу

Прямая речь Гусак: "Всемирная организация здравоохранения всегда делегирует своих представителей в страну, в которой обнаружен больной коронавирусом. В их делегацию входит и специалист, который отвечает именно за клинику, то есть, правильно ли лечат больного коронавирусом. Мы попросили, чтобы именно этот специалист приехал в Черновцы, осмотрел больного и проверил правильность назначенного лечения".

"Сейчас состояние пациента, у которого обнаружили коронавирус, стабильное. Температура тела в течение суток колеблется от 37,1 до 37,6 градусов. Он получает адекватное лечение в соответствии со всеми протоколами ВОЗ".

Детали: Также она сообщила, что больному сделали повторный тест на коронавирус, который также дал положительный результат. Это означает, что пациент до сих пор болен, и в его организме присутствует этот вирус.

Прямая речь: "Согласно протоколам, больному будут еще несколько раз проводить тесты. Лишь после того, как два теста подряд покажут отрицательный результат на коронавирус, можно будет говорить, что человек выздоравливает".

Предыстория:

  • 3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавируса. Инфицированный - житель Черновцов, который вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусЧерновцыздоровье
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