На Донбассе ранили двух военных

В течение дня 1 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений.

Источник: штаб ООС

Детали: 1 апреля в результате вражеских обстрелов получили ранения двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Объединенные силы отвечали прицельным огнем.

Высокую активность противник проявил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь зафиксировано 10 обстрелов.

Утром оккупанты обстреляли из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наших защитников вблизи Павлополь. К вечеру обстрел с БМП-1 зафиксирован в районе Песков.

По окрестностям Марьинки враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции Объединенных сил у Новомихайловки в течение дня были трижды обстреляны российскими наемниками из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

После обеда враг дважды устроил провокации с применением стрелкового оружия вблизи Песков и один раз - у Николаевки.

На все дерзкие обстрелы украинские военнослужащие отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Почувствовав на себе решимость и эффективность действий наших защитников, оккупанты немедленно прекращали любую активность.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник нарушил Минские договоренности, обстреляв из минометов калибра 120 мм окраину Новотошковского, а из минометов калибра 82 мм - позиции Объединенных сил неподалеку Хутора Свободного и Новоалександровки. По защитникам Хутора Свободного оккупанты также применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.