13 апреля. No time to die: Католическая Пасха онлайн, "сухой закон" в США, на Шри-Ланке обязательная кремация

Официальные данные, актуальные на 11:30 13 апреля

Всего в Украине случаев коронавируса:

Из всех установленных случаев 530 медработников и 102 ребенка.

После пяти дней лидерства по количеству больных Черновицкую область обошел Киев. Теперь в столице 495 инфицированных, на Буковине – 462.

В Ивано-Франковской области 300 больных, в Тернопольской – 273.

За последние сутки:

Среди новых больных 85 медработников и 12 детей. Среди тех, кто выздоровел, 4 медработника и один ребенок.

За сутки госпитализировали 77 человек, из них 1 ребенок и 7 медработников.

К аппаратам ИВЛ подключили трех человек.

Подавляющее число умерших – люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями.

Третий день в Украине общее количество тех, кто выздоровел, превышает количество летальных случаев.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Киеве (+79), Киевской области (+57), Тернопольской (30) и Кировоградской (24).

13-й день количество больных не меняется в Луганской области, 6-й в Донецкой, пятый в Черниговской. В каждой из областей до 15 инфицированных.

С начала пандемии в Украине сделали 32 496 ПЦР-тестов.

Министр здравоохранения уверяет, количество ежедневных тестов увеличили до 3 тысяч (по состоянию на 7 апреля в Украине делали около тысячи тестов в день). По новому алгоритму, на коронавирус тестируют всех людей с воспалением легких. После такого изменения в Минздраве ожидают увеличения количества больных.

Пока Украина идет по оптимистическому сценарию эпидемии – в момент прогнозируемой вспышки инфицировано будет менее 2% граждан, говорит главный санэпидемврач Виктор Ляшко. Если инфицированных будет 10% и более, возможен коллапс медицинской системы.

До 19 возросло число инфицированных коронавирусом в ВСУ. Новый больной – работник ВСУ, которого 8 апреля госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом внегоспитальная двусторонняя пневмония. Его состояние стабильно тяжелое.

В зоне ООС неизменно – ни одного больного с начала пандемии.

В оккупированном Крыму, по данным "власти", количество больных коронавирусом выросло до 32. В оккупированных районах Донецкой области третий день 18 больных, в Луганской количество больных выросло до 14.

12 апреля украинские католики праздновали Пасху. Несмотря на призывы к дистанционному участию в молитве, около 20 одесситов все же пришли в храм. Правда, в основном в масках.

Гораздо больше одесситов пришло святить вербу в Ильинский мужской монастырь УПЦ МП. Там их ждали священники с ведрами, наполненными святой водой.

Многолюдно на Вербное воскресенье было и в Харькове. В Свято-Благовещенском соборе УПЦ МП, где на дверях приклеены советы, как уберечься от коронавируса, священник причащал прихожан. Те, кто ждали своей очереди, были без масок и явно не сохраняли дистанцию в полтора метра.

Толпы собирались у храмов Черновцов, чья область в лидерах по количеству установленных случаев, и Ровно.

Между тем украинских врачей, которые проводят свою вторую неделю в Италии, уже поздравили с Пасхой. Вместо украинских пасхальных яиц им подарили шоколадные "яйца" от Kinder.

Алиса Пономаренко из Балаклеи на Харьковщине сшила 2 тысячи масок и бесплатно раздала их людям. Часть передали на местный рынок.

Все свободное время Алиса проводит за машинкой, за день успевает изготовить около 70 масок. Ткань приносят неравнодушные местные жители.

Мама Алисы также поделилась ее снимком в Facebook-группе "Изоизоляция", где люди на карантине воспроизводят известные полотна. Говорит, что дочь напоминает ей картину русского художника Александра Жабского "Молодая швея".

Французский Красный Крест и украинский аукционный дом "Дукат" объявили благотворительный онлайн-аукцион украинского искусства. Средства пойдут на программу Красного Креста в Украине по поддержке людей в сложных социальных ситуациях, в том числе вызванных пандемией коронавируса.

На аукционе 57 работ, среди которых "Сабиянки" директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, "Чудоковатое сердце" художницы Елены Пронькиной, фотография Андреевского спуска, сделанная Александром Ранчуковым, в далеком 1981 году.

Аукцион продлится до 19 часов 24 апреля, регистрация заканчивается в тот же день в 17 часов. Подать заявку на участие в торгах можно здесь.

Ежедневная смертность от COVID-19 в мире уменьшается 3 дня подряд. За сутки на планете умерло более 5 тысяч человек, что примерно на 1000 меньше, чем накануне.

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 75 тысяч. Что почти равно показателям прошедших суток, но меньше чем два дня до этого.

Во всем мире:

Заболели: 1 850 966

Выздоровели: 405 243 (+29 460 в сутки. На первом месте – Испания, где за последний день выписаны около 4 тысяч человек)

Умерли: 114 269 (+5 367 за сутки)

Странами с самой большой суточной летальностью все еще являются: США, Великобритания, Испания.

В Италии за последние 24 часа зарегистрировано резкое падение уровня смертности, связанной с коронавирусом. За минувшие сутки погибли 431 человек, это – самый низкий показатель с 18 марта.

В Германии число новых случаев снижается третий день подряд после четырех дней роста.

Турция периодически попадает в тройку стран, где вирус распространяется быстрее всего. Общее количество погибших возросло до 1 198.

В США за последние сутки:

С начала эпидемии:

Больше всего погибших приходится на город Нью-Йорк, эпицентр распространения вируса в стране. С начала эпидемии там умерло 6 898 человек.

Чтобы выявить распространение коронавируса, Соединенные Штаты протестировали 2,8 миллиона человек. С начала вспышки положительный результат подтвердили в 554 тысяч случаев.

Больше всего людей проверили в Нью-Йорке – почти 462 тысяч человек.

Советник по общественному здравоохранению США доктор Энтони Фоси подтвердил информацию СМИ о том, что он и другие представители администрации Белого Дома рекомендовали ввести социальное дистанцирование для борьбы с коронавирусом еще в феврале. Но президент Трамп оттянул эти рекомендации почти на месяц.

Врачи предполагают, если бы ограничения были введены ранее, удалось бы избежать такого взрывного роста количества жертв.

От коронавируса умер друг президента Трампа Стэнли Чера, известный нью-йоркский застройщик и донор республиканцев.

Кроме коронакризиса по стране ударила еще и серия торнадо, в результате которых в штатах на юго-востоке США произошли серьезные разрушения и погибли по меньшей мере шесть человек.

Несмотря на эпидемию, местные власти решили не закрывать приюты. В укрытиях установлены антисептики и работают советники, которые напоминают людям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию.

Major damage around Soso, MS. FD reports numerous injuries. Fire crews still trying to clear roads to get to injuries. @weatherchannel #MSwx pic.twitter.com/Nx8Uh2IVAJ