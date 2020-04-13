13 апреля. No time to die: Католическая Пасха онлайн, "сухой закон" в США, на Шри-Ланке обязательная кремация

Официальные данные, актуальные на 11:30 13 апреля

Украина. Киев опередил Черновицкую область по количеству больных

Всего в Украине случаев коронавируса:

установленных – 3 102

умерших – 93

выздоровели – 97

Из всех установленных случаев 530 медработников и 102 ребенка.

После пяти дней лидерства по количеству больных Черновицкую область обошел Киев. Теперь в столице 495 инфицированных, на Буковине – 462.

В Ивано-Франковской области 300 больных, в Тернопольской – 273.

За последние сутки:

325 новых больных

новых больных 10 летальных случаев

летальных случаев 8 пациентов выздоровели.

Среди новых больных 85 медработников и 12 детей. Среди тех, кто выздоровел, 4 медработника и один ребенок.

За сутки госпитализировали 77 человек, из них 1 ребенок и 7 медработников.

К аппаратам ИВЛ подключили трех человек.

Подавляющее число умерших – люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями.

Третий день в Украине общее количество тех, кто выздоровел, превышает количество летальных случаев.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Киеве (+79), Киевской области (+57), Тернопольской (30) и Кировоградской (24).

13-й день количество больных не меняется в Луганской области, 6-й в Донецкой, пятый в Черниговской. В каждой из областей до 15 инфицированных.

С начала пандемии в Украине сделали 32 496 ПЦР-тестов.

Министр здравоохранения уверяет, количество ежедневных тестов увеличили до 3 тысяч (по состоянию на 7 апреля в Украине делали около тысячи тестов в день). По новому алгоритму, на коронавирус тестируют всех людей с воспалением легких. После такого изменения в Минздраве ожидают увеличения количества больных.

Пока Украина идет по оптимистическому сценарию эпидемии – в момент прогнозируемой вспышки инфицировано будет менее 2% граждан, говорит главный санэпидемврач Виктор Ляшко. Если инфицированных будет 10% и более, возможен коллапс медицинской системы.

До 19 возросло число инфицированных коронавирусом в ВСУ. Новый больной – работник ВСУ, которого 8 апреля госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом внегоспитальная двусторонняя пневмония. Его состояние стабильно тяжелое.

В зоне ООС неизменно – ни одного больного с начала пандемии.

В оккупированном Крыму, по данным "власти", количество больных коронавирусом выросло до 32. В оккупированных районах Донецкой области третий день 18 больных, в Луганской количество больных выросло до 14.

Первое испытание Пасхой и Вербным воскресеньем

12 апреля украинские католики праздновали Пасху. Несмотря на призывы к дистанционному участию в молитве, около 20 одесситов все же пришли в храм. Правда, в основном в масках.

Фото: одесское медиа "Думская"

Гораздо больше одесситов пришло святить вербу в Ильинский мужской монастырь УПЦ МП. Там их ждали священники с ведрами, наполненными святой водой.

Многолюдно на Вербное воскресенье было и в Харькове. В Свято-Благовещенском соборе УПЦ МП, где на дверях приклеены советы, как уберечься от коронавируса, священник причащал прихожан. Те, кто ждали своей очереди, были без масок и явно не сохраняли дистанцию в полтора метра.

12 апреля в Свято-Благовещенском соборе Харькова Фото: харьковское медиа "Накипело"

Толпы собирались у храмов Черновцов, чья область в лидерах по количеству установленных случаев, и Ровно.

Между тем украинских врачей, которые проводят свою вторую неделю в Италии, уже поздравили с Пасхой. Вместо украинских пасхальных яиц им подарили шоколадные "яйца" от Kinder.

Фото: Facebook-страница Глеба Беглова, члена украинской команды врачей, которая отправилась помогать Италии бороться с коронавирусом

2 тысячи масок от 11-летней Алисы

Алиса Пономаренко из Балаклеи на Харьковщине сшила 2 тысячи масок и бесплатно раздала их людям. Часть передали на местный рынок.

Все свободное время Алиса проводит за машинкой, за день успевает изготовить около 70 масок. Ткань приносят неравнодушные местные жители.

Алиса Пономаренко из Балаклеи рядом со швейной машинкой и готовыми масками Фото: Facebook-страница мамы девочки Юлии Пономаренко

Мама Алисы также поделилась ее снимком в Facebook-группе "Изоизоляция", где люди на карантине воспроизводят известные полотна. Говорит, что дочь напоминает ей картину русского художника Александра Жабского "Молодая швея".

Онлайн-аукцион украинского искусства

Французский Красный Крест и украинский аукционный дом "Дукат" объявили благотворительный онлайн-аукцион украинского искусства. Средства пойдут на программу Красного Креста в Украине по поддержке людей в сложных социальных ситуациях, в том числе вызванных пандемией коронавируса.

На аукционе 57 работ, среди которых "Сабиянки" директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, "Чудоковатое сердце" художницы Елены Пронькиной, фотография Андреевского спуска, сделанная Александром Ранчуковым, в далеком 1981 году.

Скриншот с сайта аукционного дома "Дукат"

Аукцион продлится до 19 часов 24 апреля, регистрация заканчивается в тот же день в 17 часов. Подать заявку на участие в торгах можно здесь.

Мир. + 30 тысяч выздоровевших

Ежедневная смертность от COVID-19 в мире уменьшается 3 дня подряд. За сутки на планете умерло более 5 тысяч человек, что примерно на 1000 меньше, чем накануне.

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 75 тысяч. Что почти равно показателям прошедших суток, но меньше чем два дня до этого.

Во всем мире:

Заболели: 1 850 966

Выздоровели: 405 243 (+29 460 в сутки. На первом месте – Испания, где за последний день выписаны около 4 тысяч человек)

Умерли: 114 269 (+5 367 за сутки)

Странами с самой большой суточной летальностью все еще являются: США, Великобритания, Испания.

В Италии за последние 24 часа зарегистрировано резкое падение уровня смертности, связанной с коронавирусом. За минувшие сутки погибли 431 человек, это – самый низкий показатель с 18 марта.

В Германии число новых случаев снижается третий день подряд после четырех дней роста.

Турция периодически попадает в тройку стран, где вирус распространяется быстрее всего. Общее количество погибших возросло до 1 198.

США. Трамп мог предупредить коронакризис в стране

В США за последние сутки:

Умерли – 1 577. Это примерно на 300 меньше, чем накануне. Тем не менее, уже более недели в стране фиксируют самые большие в мире показатели смертности.

Заболели – около 25 тысяч. США остаются страной с наиболее быстрым распространением вируса. Темпы распространения уже несколько дней стабильны, + 25 тыс. больных ежедневно

С начала эпидемии:

Погибших – 22 108. США – страна с наибольшим количеством погибших от коронавируса в мире.

Выздоровевших – 41 831

Больше всего погибших приходится на город Нью-Йорк, эпицентр распространения вируса в стране. С начала эпидемии там умерло 6 898 человек.

Чтобы выявить распространение коронавируса, Соединенные Штаты протестировали 2,8 миллиона человек. С начала вспышки положительный результат подтвердили в 554 тысяч случаев.

Больше всего людей проверили в Нью-Йорке – почти 462 тысяч человек.

Советник по общественному здравоохранению США доктор Энтони Фоси подтвердил информацию СМИ о том, что он и другие представители администрации Белого Дома рекомендовали ввести социальное дистанцирование для борьбы с коронавирусом еще в феврале. Но президент Трамп оттянул эти рекомендации почти на месяц.

Врачи предполагают, если бы ограничения были введены ранее, удалось бы избежать такого взрывного роста количества жертв.

От коронавируса умер друг президента Трампа Стэнли Чера, известный нью-йоркский застройщик и донор республиканцев.

Кроме коронакризиса по стране ударила еще и серия торнадо, в результате которых в штатах на юго-востоке США произошли серьезные разрушения и погибли по меньшей мере шесть человек.

Несмотря на эпидемию, местные власти решили не закрывать приюты. В укрытиях установлены антисептики и работают советники, которые напоминают людям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию.

Major damage around Soso, MS. FD reports numerous injuries. Fire crews still trying to clear roads to get to injuries. @weatherchannel #MSwx pic.twitter.com/Nx8Uh2IVAJ — Charles Peek (@CharlesPeekWX) April 13, 2020

Великобритания. Критика правительства

В Великобритании за сутки:

Умерло – 737. Количество погибших впервые снизилось после того, как два дня подряд регистрировали более 900 летальных случаев.

Заболело – 5 288, примерно столько же, сколько накануне.

С начала эпидемии:

Заболело – 84 279

Больного коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы, но к выполнению премьерских обязанностей он пока не возвращается.

После почти недели, проведенной в больнице в центре Лондона, Джонсон отправится восстанавливать здоровье в загородной резиденции Чекерс.

В стране набирает обороты критика правительства за недостаточную подготовку к коронавирусу, в частности, ученые критикуют недостаточное количество средств защиты у врачей.

Уже более 170 тысяч человек подписали петицию, в которой призывают лишить британских депутатов дополнительной помощи в размере 10 тысяч фунтов стерлингов (почти 12,5 тысяч долларов) на "работу из дома".

Авторы петиции предлагают эти деньги не передавать депутатам, а закупить еще средств защиты для врачей.

Контролировать все: нефть, ученые и захоронения

Страны ОПЕК+ договорились о крупнейшем в истории сокращении добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки, чтобы поддержать цены в условиях пандемии коронавируса.

Власти Китая усиливают контроль за исследованиями происхождения нового коронавируса, наложив ограничения на их публикацию. Теперь все научные статьи о COVID-19 будут дополнительно проверять и должны быть одобрены чиновниками правительства.

В стране, которой ранее удалось свести распространение болезни до единичных случаев, снова растет количество заражений, в основном – вдоль северной границы с Россией. За последние сутки в стране зафиксировали 108 новых больных COVID-19, что является самым высоким показателем за последние пять недель.

Шри-Ланка сделала кремацию обязательной для жертв коронавируса, игнорируя протесты мусульманского населения страны, которое утверждают, что это правило противоречит исламской традиции.

Испания хотя и остается второй по количеству больных (166,8 тысяч), однако несколько дней назад переместилась со второго на третье место в мире по количеству погибших (17,2 тысячи). Там постоянно растет количество тех, кто выздоровел, становится меньше пациентов в реанимации.

Правительство решило ослабить некоторые ограничения. В стране восстанавливают работу предприятия, не относящиеся к критической инфраструктуре, в частности в сфере промышленности и строительства.

А президент Эквадора сообщил, что пополам сократит свою зарплату и зарплаты министров.

Расследование сбитого украинской самолета на паузе. Москве, как всегда, мешают враги

Пандемия задерживает расследование сбития украинского самолета в Иране, поскольку Канада попросила Тегеран отложить загрузку данных из черных ящиков из-за ограничений на путешествия, вызванных вспышкой коронавируса.

Министр внутренних дел Турции подал в отставку после того, как объявление комендантского часа в выходные в более чем 30 городах страны привело массовые очереди в супермаркеты. Президент не принял отставку министра.

Мэрии Москвы запустила онлайн-оформление пропусков для поездок по городу и Подмосковью. Однако за несколько часов сервис перестал открываться у части пользователей. Власть традиционно списала это на врагов – "бот-атаку на сервера, в том числе из-за рубежа".

"Сухой закон – 2" и бесплатные номера в отелях для медиков

В США коронавирус стимулирует серьезные изменения в поставках алкоголя, которых не было со времен "сухого закона" в Штатах. Люди остаются дома, бары и рестораны закрываются, продажи алкоголя резко упали. Население массово переходит от употребления алкоголя в учреждениях до семейного отдыха.

Известные гостиничные компании Hilton и Marriott предоставляют бесплатные номера в отелях для американских медиков, работающих над преодолением пандемии.

В Сербии от коронавируса умер бизнесмен Драгослав Космаяц, которого называли крупнейшим в стране боссом наркомафии и "сербским Аль Капоне".

Карантинная Пасха: послание и нарушители в церквях

Из-за пандемии формат пасхальных событий в Ватикане изменен: они происходят без публики, а папа Римский заменил свое традиционное обращение с балкона к многотысячной толпе на интернет-обращение перед гробом святого Петра.

Папа говорил о необходимости глобальной солидарности мира. Речь была наиболее политической из всех выступлений папы Франциска.

Он призвал к немедленному прекращению огня в глобальных конфликтах, прощению долгов развивающимся странам, и ослаблении санкций, а также предупредил Европейский Союз об угрозе краха:

"Европейский Союз сейчас стоит перед эпохальным вызовом, от которого будет зависеть не только его будущее, но и весь мир".

Духовный глава церкви в Великобритании архиепископ Кентерберийский записал свое пасхальное послание на iPad на своем кухонном столе. После страданий и героизма со стороны медиков мир не может просто вернуться к тому, что было раньше, как будто все в порядке:

"Даже в темные дни этой Пасхи мы можем питаться надеждой. Мы можем мечтать о том, как будет выглядеть наша страна и наш мир после пандемии".

Среди церковнослужителей были и такие, кто не обеспечил соблюдение карантина.

Главу сербской церкви в Черногории и десять священников допросили в полиции из-за службы в Вербное воскресенье

Полиция в Париже также обратила внимание на церковь, где, пренебрегая строгими правилами, проводились традиционные пасхальные мессы с десятками верующих.

Бочелли спел в пустом Duomo di Milano. DZIDZIO в Святой Софии исполнил "Молитву за Украину"

На католическую Пасху всемирно известный оперный певец Андреа Бочелли дал концерт "Музыка надежды" в пустом Миланском соборе.

По замыслу тенора, его выступление, которое транслировалось в прямом эфире, должно дать надежду и исцелить любовью не только его родную Италию, которая больше всего страдает от пандемии, но и весь мир.

Во время концерта Бочелли исполнил, в частности, Аmazing Grace Джона Ньютона и Sancta Maria Масканьи.

Успокоить возвышенным пением украинцев попробовал Михаил Хома, известный как DZIDZIO. Соцсети обсуждают его видео "Молитва за Украину", записанное в Софийском соборе.

Над "Молитвой" – духовным гимном Украины "Боже великий, единый, нам Украину храни" – Фома начал работать вместе с Молодежным симфоническим оркестром Украины еще в январе.

Так случилось, что работу закончили на Благовещение, во время карантина.

"Молитва за Украину" поможет всем украинцам пройти эти непростые времена, которые сейчас выпали на долю Украины и всего мира", – прокомментировал свое пение DZIDZIO.

Американскому писателю Стивену Кингу очень жаль, что сегодня люди часто говорят о том, что будто попали в его роман "Противостояние".

Книгу, которая рассказывает о мире после сокрушительной пандемии, Кинг написал еще в 1978 году.

В интервью NPR, писатель заявил, что старается как можно меньше сравнивать коронавирус с тем супервирусом, о котором говорится в его постапокалиптическом романе. По словам Кинга, сейчас он много работает над новой книгой, и это помогает ему избавиться от страха.