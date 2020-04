13 квітня. No time to die: Католицький Великдень онлайн, "сухий закон" в США, на Шрі-Ланці обов'язкова кремація 

Офіційні дані, актуальні на 11:30 13 квітня

Всього в Україні випадків коронавірусу:

З усіх встановлених випадків 530 медпрацівників і 102 дитини.

Після п’яти днів лідерства за кількістю хворих Чернівецьку область обійшов Київ. Тепер у столиці 495 інфікованих, на Буковині – 462.

В Івано-Франківській області 300 хворих, на Тернопільщині – 273.

За останню добу:

Серед нових хворих 85 медпрацівників і 12 дітей. Серед тих, хто видужав, 4 медпрацівники та одна дитина.

За добу госпіталізували 77 людей, з них 1 дитина та 7 медпрацівників.

До апаратів ШВЛ підключили трьох людей.

Переважна кількість померлих – люди "похилого віку" з хронічними захворюваннями.

Третій день в Україні загальна кількість тих, хто видужав, перевищує кількість летальних випадків.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували в Києві (+79), Київській області (+57), Тернопільській (+30) та Кіровоградській (+24).

13-тий день кількість хворих не змінюється в Луганській області, 6-тий у Донецькій, 5-ий у Чернігівській. У кожній з областей до 15 інфікованих.

З початку пандемії в Україні зробили 32 496 ПЛР-тестів.

Міністр охорони здоров’я запевняє, кількість щоденних тестів збільшили до 3 тисяч (станом на 7 квітня в Україні робили близько тисячі тестів на день). За новим алгоритмом, на коронавірус тестують усіх людей із запаленням легень. Після такої зміни в МОЗ очікують збільшення кількості хворих.

Поки що Україна йде за оптимістичним сценарієм епідемії – у момент прогнозованого спалаху інфіковано буде менше 2% громадян, каже головний санепідемлікар Віктор Ляшко. Якщо інфікованих буде 10% і більше, можливий колапс медичної системи.

До 19 зросла кількість інфікованих коронавірусом у ЗСУ. Новий хворий – працівник ЗСУ, якого 8 квітня госпіталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні з діагнозом позагоспітальна двобічна пневмонія. Його стан стабільно важкий.

У зоні ООС незмінно – жодного хворого з початку пандемії.

В окупованому Криму, за даними "влади", кількість хворих на коронавірус зросла до 32. В окупованих районах Донеччини третій день 18 хворих, на Луганщині четвертий день 8 хворих.

12 квітня українські римо-католики святкували Великдень. Попри заклики до дистанційної участі в молитві, близько 20 одеситів все ж прийшли до храму. Щоправда, здебільшого в масках.

Значно більше одеситів прийшло святити вербу до Іллінського чоловічого монастиря УПЦ МП. Там на них чекали священники з відрами, наповненими святою водою.

Людно на Вербну неділю було і в Харкові. У Свято-Благовіщенському соборі УПЦ МП, де на дверях приклеєні поради, як уберегтися від коронавірусу, священик причащав прихожан. Ті, хто чекали своєї черги, були без масок і явно не зберігали дистанцію в півтора метри.

Цілі натовпи збиралися біля храмів Чернівців, чия область у лідерах за кількістю встановлених випадків, та Рівного.

Тим часом українських лікарів, які проводять свій другий тиждень в Італії, уже привітали з Великоднем. Замість українських крашанок, дряпанок або яєць у пластикових обгортках їм подарували шоколадні "яйця" від Kinder.

Аліса Пономаренко з Балаклії на Харківщині пошила 2 тисячі масок і безкоштовно роздала їх людям. Частину передали на місцевий ринок.

Увесь вільний час Аліса проводить за машинкою, за день встигає виготовити близько 70 масок. Тканину приносять небайдужі місцеві.

Мама Аліси також поділилася її знімком у Facebook-групі "Изоизоляция", де люди на карантині відтворюють відомі полотна. Каже, що донька нагадує їй картину російського художника Олександра Жабського "Молода швея".

Французький Червоний Хрест та український аукціонний дім "Дукат" оголосили благодійний онлайн-аукціон українського мистецтва. Кошти підуть на програму Червоного Хреста в Україні з підтримки людей у складних соціальних ситуаціях, зокрема спричинених пандемією коронавірусу.

На аукціоні 57 робіт, серед яких "Сабіянки" директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда, "Дивакувате серце" художниці Олени Пронькіної, фотографія Андріївського узвозу, зроблена відомим Олександром Ранчуковим, у далекому 1981 році.

Аукціон триватиме до 19 години 24 квітня, реєстрація закінчується того ж дня о 17. Подати заявку на участь у торгах можна тут.

Щоденна смертність від COVID-19 у світі зменшується 3 дні поспіль. За добу на планеті померло більше 5 тисяч людей, що приблизно на 1000 менше, ніж напередодні.

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 75 тисяч. Що майже дорівнює показникам минулої доби, але менше ніж у два дні перед цим.

У всьому світі:

Захворіли: 1 850 966

Одужали: 405 243 (+29 460 за добу. На першому місці – Іспанія, де за останній день одужало близько 4 000 людей)

Померли: 114 269 (+5 367 за добу)

Країнами з найбільшою добовою летальністю все ще є: США, Велика Британія, Іспанія.

В Італії за останні 24 години зареєстроване різке падіння рівня смертності, пов’язаної з коронавірусом. За минуло добу загинула 431 людина, це – найнижчий показник з 18 березня.

У Німеччині число нових випадків знижується третій день поспіль після чотирьох днів зростання.

Туреччина періодично потрапляє у трійку країн, де вірус поширюється найшвидше. Загальна кількість загиблих зросла до 1198.

У США за останню добу:

Від початку епідемії:

Найбільше загиблих припадає на місто Нью-Йорк, епіцентр розповсюдження вірусу в країні. Від початку епідемії там померло 6 898 людей.

Щоб виявити поширення коронавірусу, Сполучені Штати протестували 2,8 мільйона людей. Від початку спалаху позитивний результат підтвердили у 554 тисяч випадків.

Найбільше людей перевірили у Нью-Йорку – майже 462 тисячі осіб.

Радник з громадської охорони здоров'я США доктор Ентоні Фосі підтвердив інформацію ЗМІ про те, що він і інші представники адміністрації Білого Дому рекомендували ввести соціальне дистанціювання для боротьби з коронавірусом ще в лютому. Але президент Трамп відкинув ці рекомендації майже на місяць.

Лікарі припускають, якби обмеження були запроваджені раніше, вдалося би уникнути такого вибухового зростання кількості жертв.

Від коронавірусу помер друг президента Трампа Стенлі Чера, відомий нью-йоркський забудовник та донор Республіканців.

Окрім коронакризи по країні вдарила ще й серія торнадо, в результаті яких у штатах на південному сході США сталися серйозні руйнування і загинули щонайменше шість людей.

Незважаючи на епідемію, місцева влада вирішила не закривати притулки. В укриттях встановлено антисептики і працюють радники, які нагадують людям про необхідність дотримуватися безпечної дистанції.

Major damage around Soso, MS. FD reports numerous injuries. Fire crews still trying to clear roads to get to injuries. @weatherchannel #MSwx pic.twitter.com/Nx8Uh2IVAJ