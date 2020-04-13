13 квітня. No time to die: Католицький Великдень онлайн, "сухий закон" в США, на Шрі-Ланці обов'язкова кремація 

Офіційні дані, актуальні на 11:30 13 квітня

Україна. Київ випередив Чернівецьку область за кількістю хворих

Всього в Україні випадків коронавірусу:

встановлених випадків – 3 102

померлих – 93

одужали – 97

З усіх встановлених випадків 530 медпрацівників і 102 дитини.

Після п’яти днів лідерства за кількістю хворих Чернівецьку область обійшов Київ. Тепер у столиці 495 інфікованих, на Буковині – 462.

В Івано-Франківській області 300 хворих, на Тернопільщині – 273.

За останню добу:

325 нових хворих

нових хворих 10 летальних випадків

летальних випадків 8 пацієнтів одужали.

Серед нових хворих 85 медпрацівників і 12 дітей. Серед тих, хто видужав, 4 медпрацівники та одна дитина.

За добу госпіталізували 77 людей, з них 1 дитина та 7 медпрацівників.

До апаратів ШВЛ підключили трьох людей.

Переважна кількість померлих – люди "похилого віку" з хронічними захворюваннями.

Третій день в Україні загальна кількість тих, хто видужав, перевищує кількість летальних випадків.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували в Києві (+79), Київській області (+57), Тернопільській (+30) та Кіровоградській (+24).

13-тий день кількість хворих не змінюється в Луганській області, 6-тий у Донецькій, 5-ий у Чернігівській. У кожній з областей до 15 інфікованих.

З початку пандемії в Україні зробили 32 496 ПЛР-тестів.

Міністр охорони здоров’я запевняє, кількість щоденних тестів збільшили до 3 тисяч (станом на 7 квітня в Україні робили близько тисячі тестів на день). За новим алгоритмом, на коронавірус тестують усіх людей із запаленням легень. Після такої зміни в МОЗ очікують збільшення кількості хворих.

Поки що Україна йде за оптимістичним сценарієм епідемії – у момент прогнозованого спалаху інфіковано буде менше 2% громадян, каже головний санепідемлікар Віктор Ляшко. Якщо інфікованих буде 10% і більше, можливий колапс медичної системи.

До 19 зросла кількість інфікованих коронавірусом у ЗСУ. Новий хворий – працівник ЗСУ, якого 8 квітня госпіталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні з діагнозом позагоспітальна двобічна пневмонія. Його стан стабільно важкий.

У зоні ООС незмінно – жодного хворого з початку пандемії.

В окупованому Криму, за даними "влади", кількість хворих на коронавірус зросла до 32. В окупованих районах Донеччини третій день 18 хворих, на Луганщині кількість хворих зросла до 14.

Перше випробування Великоднем і Вербною неділею

12 квітня українські римо-католики святкували Великдень. Попри заклики до дистанційної участі в молитві, близько 20 одеситів все ж прийшли до храму. Щоправда, здебільшого в масках.

Фото: одеське медіа "Думская"

Значно більше одеситів прийшло святити вербу до Іллінського чоловічого монастиря УПЦ МП. Там на них чекали священники з відрами, наповненими святою водою.

Людно на Вербну неділю було і в Харкові. У Свято-Благовіщенському соборі УПЦ МП, де на дверях приклеєні поради, як уберегтися від коронавірусу, священик причащав прихожан. Ті, хто чекали своєї черги, були без масок і явно не зберігали дистанцію в півтора метри.

12 квітня у Свято-Благовіщенському соборі Харкова Фото: харківське медіа "Накипело"

Цілі натовпи збиралися біля храмів Чернівців, чия область у лідерах за кількістю встановлених випадків, та Рівного.

Тим часом українських лікарів, які проводять свій другий тиждень в Італії, уже привітали з Великоднем. Замість українських крашанок, дряпанок або яєць у пластикових обгортках їм подарували шоколадні "яйця" від Kinder.

Фото: Facebook-сторінка Гліба Беглова, члена української команди лікарів, що вирушила допомагати Італії боротися з коронавірусом

2 тисячі масок від 11-річної Аліси

Аліса Пономаренко з Балаклії на Харківщині пошила 2 тисячі масок і безкоштовно роздала їх людям. Частину передали на місцевий ринок.

Увесь вільний час Аліса проводить за машинкою, за день встигає виготовити близько 70 масок. Тканину приносять небайдужі місцеві.

Аліса Пономаренко з Балаклії поряд зі швейною машинкою та готовими масками Фото: Facebook-сторінка мами дівчинки Юлії Пономаренко

Мама Аліси також поділилася її знімком у Facebook-групі "Изоизоляция", де люди на карантині відтворюють відомі полотна. Каже, що донька нагадує їй картину російського художника Олександра Жабського "Молода швея".

Онлайн-аукціон українського мистецтва

Французький Червоний Хрест та український аукціонний дім "Дукат" оголосили благодійний онлайн-аукціон українського мистецтва. Кошти підуть на програму Червоного Хреста в Україні з підтримки людей у складних соціальних ситуаціях, зокрема спричинених пандемією коронавірусу.

На аукціоні 57 робіт, серед яких "Сабіянки" директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда, "Дивакувате серце" художниці Олени Пронькіної, фотографія Андріївського узвозу, зроблена відомим Олександром Ранчуковим, у далекому 1981 році.

Скріншот з сайту аукціонного дому "Дукат"

Аукціон триватиме до 19 години 24 квітня, реєстрація закінчується того ж дня о 17. Подати заявку на участь у торгах можна тут.

Світ. + 30 тисяч одужавших

Щоденна смертність від COVID-19 у світі зменшується 3 дні поспіль. За добу на планеті померло більше 5 тисяч людей, що приблизно на 1000 менше, ніж напередодні.

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 75 тисяч. Що майже дорівнює показникам минулої доби, але менше ніж у два дні перед цим.

У всьому світі:

Захворіли: 1 850 966

Одужали: 405 243 (+29 460 за добу. На першому місці – Іспанія, де за останній день одужало близько 4 000 людей)

Померли: 114 269 (+5 367 за добу)

Країнами з найбільшою добовою летальністю все ще є: США, Велика Британія, Іспанія.

В Італії за останні 24 години зареєстроване різке падіння рівня смертності, пов’язаної з коронавірусом. За минуло добу загинула 431 людина, це – найнижчий показник з 18 березня.

У Німеччині число нових випадків знижується третій день поспіль після чотирьох днів зростання.

Туреччина періодично потрапляє у трійку країн, де вірус поширюється найшвидше. Загальна кількість загиблих зросла до 1198.

США. Трамп міг попередити коронакризу в країні

У США за останню добу:

Померли – 1 577. Це приблизно на 300 менше, ніж напередодні. Тим не менш, вже більше тижня в країні фіксують найбільші у світі показники смертності.

Захворіли – близько 25 000. США залишаються країною з найбільш швидким розповсюдженням вірусу. Темпи поширення вже декілька днів стабільні, + 25 тис. хворих щодня

Від початку епідемії:

Загиблих – 22 108. США – країна з найбільшою кількістю загиблих від коронавірусу в світі.

Одужавших – 41 831

Найбільше загиблих припадає на місто Нью-Йорк, епіцентр розповсюдження вірусу в країні. Від початку епідемії там померло 6 898 людей.

Щоб виявити поширення коронавірусу, Сполучені Штати протестували 2,8 мільйона людей. Від початку спалаху позитивний результат підтвердили у 554 тисяч випадків.

Найбільше людей перевірили у Нью-Йорку – майже 462 тисячі осіб.

Радник з громадської охорони здоров'я США доктор Ентоні Фосі підтвердив інформацію ЗМІ про те, що він і інші представники адміністрації Білого Дому рекомендували ввести соціальне дистанціювання для боротьби з коронавірусом ще в лютому. Але президент Трамп відкинув ці рекомендації майже на місяць.

Лікарі припускають, якби обмеження були запроваджені раніше, вдалося би уникнути такого вибухового зростання кількості жертв.

Від коронавірусу помер друг президента Трампа Стенлі Чера, відомий нью-йоркський забудовник та донор Республіканців.

Окрім коронакризи по країні вдарила ще й серія торнадо, в результаті яких у штатах на південному сході США сталися серйозні руйнування і загинули щонайменше шість людей.

Незважаючи на епідемію, місцева влада вирішила не закривати притулки. В укриттях встановлено антисептики і працюють радники, які нагадують людям про необхідність дотримуватися безпечної дистанції.

Major damage around Soso, MS. FD reports numerous injuries. Fire crews still trying to clear roads to get to injuries. @weatherchannel #MSwx pic.twitter.com/Nx8Uh2IVAJ — Charles Peek (@CharlesPeekWX) April 13, 2020

Велика Британія. Критика уряду

У Великій Британії за добу:

Померло – 737. Кількість загиблих вперше знизилася після того, як два дні поспіль реєстрували більше 900 летальних випадків.

Захворіло – 5 288, приблизно стільки ж, скільки напередодні.

Від початку епідемії:

Захворіло – 84 279

Хворого на коронавірус прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона виписали з лікарні, але до виконання прем’єрських обов’язків він поки не повертається.

Після майже тижня, проведеного у лікарні в центрі Лондона, Джонсон вирушить відновлювати здоров’я до заміської резиденції Чекерс.

У країні набирає оберти критика уряду через недостатню підготовку до коронавірусу, зокрема, науковці критикують недостатню кількість засобів захисту у лікарів.

Вже більше 170 000 людей підписали петицію, в якій закликають позбавити британських депутатів додаткової допомоги в розмірі 10 000 фунтів стерлінгів (майже 12 500 доларів) на "роботу з дому".

Автори петиції пропонують ці гроші не передавати депутатам, а закупити ще засобів захисту для лікарів.

Контролювати все: нафта, науковці і поховання

Країни ОПЕК+ домовилися про найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 9,7 млн ​​барелів на добу, щоб підтримати ціни в умовах пандемії коронавірусу.

Влада Китаю посилює контроль за дослідженнями щодо походження нового коронавирусу, наклавши обмеження на їх публікацію. Тепер всі наукові статті по COVID-19 будуть додатково перевіряти і мають бути схвалені посадовцями уряду.

У країні, якій раніше вдалось звести поширення хвороби до поодиноких випадків, знову зростає кількість заражень, в основному – вздовж північного кордону з Росією. За останню добу в країні зафіксували 108 нових хворих на COVID-19, що є найвищим показником за останні п'ять тижнів.

Шрі-Ланка зробила кремацію обов'язковою для жертв коронавируса, ігноруючи протести мусульманського населення країни, які стверджують, що це правило суперечить ісламській традиції.

Іспанія хоч і залишається другою за кількістю хворих (166,8 тисяч), однак декілька днів тому перемістилась з другого на третє місце у світі за кількістю загиблих (17,2 тисячі). Там постійно зростає кількість тих, хто одужав, меншає пацієнтів у реанімації.

Уряд вирішив послабити деякі обмеження. В країні відновлюють роботу підприємства, які не належать до критичної інфраструктури, зокрема у сфері промисловості та будівництва.

А президент Еквадору повідомив, що навпіл скоротить свою зарплату і зарплати міністрів.

Розслідування збитого українського літака на паузі. Москві, як завжди, заважають вороги

Пандемія затримує розслідування збиття українського літака в Ірані, оскільки Канада попросила Тегеран відкласти завантаження даних з чорних скриньок через обмеження на подорожі, спричинені спалахом коронавірусу.

Міністр внутрішніх справ Туреччини подав у відставку після того, як оголошення комендантської години на вихідні у більш ніж 30 містах країни спричинило масові черги до супермаркетів. Президент не прийняв відставку міністра.

Мерії Москви запустила онлайн-оформлення перепусток для поїздок по місту і Підмосков'ю. Однак за кілька годин сервіс перестав відкриватись у частини користувачів. Влада традиційно списала це на ворогів – "бот-атаку на сервери, в тому числі з-за кордону".

"Сухий закон – 2" і безкоштовні номери в готелях для медиків

У США коронавірус стимулює серйозні зміни в поставках алкоголю, яких не було з часів "сухого закону" в Штатах. Люди залишаються вдома, бари і ресторани закриваються, продажІ алкоголю різко впали. Населення масово переходить від пиття алгоколю у закладах до домашнього відпочинку.

Відомі готельні компанії Hilton і Marriott надають безкоштовні номери в готелях для американських медиків, які працюють над подоланням пандемії.

У Сербії від коронавірусу помер бізнесмен Драгослав Космаяц, якого називали найбільшим у країні босом наркомафії і "сербським Аль Капоне".

Карантинний Великдень: послання і порушники у церквах

Через пандемію формат великодніх подій у Ватикані змінений: вони відбуваються без публіки, а папа Римський замінив своє традиційне звернення з балкону до багатотисячного натовпу на інтернет-звернення перед гробом святого Петра.

Папа говорив про необхідність глобальної солідарності світу. Промова була найбільш актуальною і політичною від усіх виступів папи Франциска.

Він закликав до негайного припинення вогню в глобальних конфліктах, прощення боргів країнам, що розвиваються, і послаблення санкцій, а також попередив Європейський Союз про загрозу краху:

"Європейський Союз зараз стоїть перед епохальним викликом, від якого буде залежати не тільки його майбутнє, але і весь світ".

Духовний очільник церкви у Великій Британії архієпископ Кентерберійський записав своє пасхальне послання на iPad на своєму кухонному столі. Після страждань і героїзму з боку медиків світ не може просто повернутись до того, що було раніше, ніби все в порядку:

"Навіть в темні дні цієї Пасхи ми можемо живитись надією. Ми можемо мріяти про те, як буде виглядати наша країна і наш світ після пандемії".

Серед церковнослужителів були і такі, хто не забезпечив дотримання карантину.

Главу сербської церкви в Чорногорії та десятьох священників допитали в поліції через службу у Вербну неділю

Поліція в Парижі також звернула увагу на церкву, де, нехтуючи суворими правилами, проводилися традиційні великодні меси з десятками віруючих.

Бочеллі заспівав у порожньому Duomo di Milano. DZIDZIO у Святій Софії виконав "Молитву за Україну"

На католицький Великдень всесвітньо відомий оперний співак Андреа Бочеллі дав концерт "Музика надії" у порожньому Міланському соборі.

За задумом тенора, його виступ, який транслювався наживо, має дати надію та зцілити любов’ю не тільки його рідну Італію, яка найбільше страждає від пандемії, але й весь світ.

Під час концерту Бочеллі виконав, зокрема, Аmazing Grace Джона Ньютона та Sancta Maria П’єтро Масканьї.

Заспокоїти піднесеним співом українців спробуав Михайло Хома, відомий як DZIDZIO. Соцмережі обговорюють його відео "Молитва за Україну", записане в Софійському соборі.

Над "Молитвою" – духовним гімном України "Боже великий, єдиний, нам Україну храни" – Хома почав працювати разом з Молодіжним симфонічним оркестром України ще в січні.

Так сталося, що роботу закінчили на Благовіщення, під час карантину.

"Молитва за Україну" допоможе всім українцям пройти ці непрості часи, які зараз випали на долю України та всього світу", – прокоментував свій спів DZIDZIO.

Американському письменнику Стівену Кінгу дуже шкода, що сьогодні люди часто говорять про те, що ніби потрапили в його роман "Протистояння".

Книгу, яка розповідає про світ після нищівної пандемії, Кінг написав ще в 1978 році.

В інтерв’ю NPR, письменник заявив, що намагається якомога менше порівнювати коронавірус з тим супервіурсом, про який йдеться в його постапокаліптичному романі.

За словами Кінга, зараз він багато працює над новою книгою, і це допомагає йому позбутися страху.