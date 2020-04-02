На Донбассе ранены трое военных – ООС

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Четверг, 2 апреля 2020, 07:16

1 апреля российские наемники 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил и ранили трех украинских военных. В ответ бойцы Объединенных сил ликвидировали одного и ранили троих оккупантов.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "В течение суток противник открывал огонь из "отведенных" по Минским договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Отмечается, что враг впервые за долгое время использовал артиллерийские системы больших калибров в сочетании с минометным огнем.

"В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Пострадавших вовремя доставили в военно-медицинского учреждения, где им предоставили надлежащую медицинскую помощь ", – сообщили в штабе.

В вечернее время боевики стреляли у Новотошковского. "В течение двух часов российские наемники выпустили в сторону наших защитников около 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм и более 170 минометных мин 120-го калибра", – отметили военные. В штабе также добавляют, что украинские военные приняли меры для прекращения вражеского огня.

Также российские оккупационные войска вели обстрелы у Хутора Вольного и Новоалександровки, били вблизи Орехового.

"Уже несколько дней подряд традиционно высокую активность противник проявляет в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"", – говорится в утренней сводке.

Так в этом направлении враг 11 раз открывал огонь: вблизи Павлополя, Песков, Марьинки, Новомихайловки и Красногоровки.

По данным разведки 1 апреля было ликвидировано одного российского оккупанта и ранено не менее трех.

Военные еще раз подчеркнули, что случаев заболевания коронавирус среди военных на Донбассе не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс Объединенные силы на Донбассе


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