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СБУ поймала боевика, который заминировал шесть мостов на Донбассе

Четверг, 2 апреля 2020, 17:46
СБУ поймала боевика, который заминировал шесть мостов на Донбассе

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили участника незаконных вооруженных формирований, который в 2014 году участвовал в минировании шести мостов на Донбассе, впоследствии взорванных террористами.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Досудебное следствие установило, что житель Константиновки Донецкой области в 2014 году добровольно присоединился к одному из подразделений бандформирования "Призрак" и в течение лета с оружием в руках сопротивлялся украинским военнослужащим.

Он участвовал в минировании четырех мостов в Лисичанске Луганской бласти и двух мостов на Донетчине, впоследствии взорванных террористами.

При осовбождения силами АТО Донбасса он вернулся в Константиновку к семье и работал на низкоквалифицированных работах.

В СБУ сообщают, что задержанный в рамках открытого уголовного производства сотрудничает со следствием. Он дает показания о деятельности террористической организации, а также причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Бывший боевик, в частности, сообщил об обустройстве боевиками в 2014 году схрона с оружием. Из тайника, который находился в поле возле поселка Белая Гора Попаснянского района, правоохранители изъяли автомат АК-74 калибра 5,45 мм, вывезенный из временно аннексированного Крыма, около 200 патронов, гранаты Ф-1 и РГ-42.

 

Сейчас фигуранту производства объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Темы: СБУДонбасстерроризм
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