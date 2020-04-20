20 апреля. No time to die: Пасхальный карантин не для всех, врачи призывают быть дома, Миниздрав ищет лекарство

Официальные данные, актуальные на 13:00 20 апреля

Украина. 7 областей не подали информацию о тестированиях

За все время пандемии в Украине обнаружили 5 710 больных коронавирусом. Почти пятая часть больных, 1074 – медицинские работники. Еще 374 ребенка.

Выздоровели после болезни 359 человек, умерли – 151.

Черновицкая область более всех остальных охвачена коронавирусом, количество инфицированных доходит до тысячи – 906.

За прошедшие сутки:

261 установленный больной, из них 16 детей и 43 медработника

10 летальных случаев

12 человек выздоровели.

Госпитализировали 78 человек.

За сутки сделано 1 988 ПЦР-тестов. Впрочем разница между общим количеством тестов, обнародованным Центром общественного здоровья, 19 и 20-го апреля составляет значительно меньше – 982 ПЦР-теста.

Низкое количество тестирований связано с тем, что на Пасху гораздо меньше людей обратилось с симптомами коронавирусной болезни, заявляет министр здравоохранения Максим Степанов. 7 областей вообще не подали информацию о тестирований за прошедшие сутки.

Суточное количество новых больных в течение 13-19 апреля колебалось от 270 случаев до 501.

Неделя с 20 апреля началась с нового минимума – 261 случай.

Целостную картину роста количества больных после Вербного воскресенья можно будет увидеть с 20 апреля, ведь инкубационный период длится до 14 дней, говорит министр.

Украинские врачи, которые полетели помогать пациентам в Италии, проведут там три недели вместо двух. Командировку продлили по просьбе итальянской стороны.

В Вооруженных силах три новых случая инфицирования, всего 35 больных. На фронте – без перемен, за 49 дней с момента установки первого инфицированного в Украине не обнаружили ни одного больного.

Ситуация на временно оккупированных территориях, по данным оккупантов: в Крыму 45 инфицированных, в Донецкой области – 36, в Луганской – 21.

За всеми цифрами касательно ситуации с коронавирусом следите на картах и ​​графиках "Украинской правды".

Лечение и врачи

МОЗ пытается купить в США экспериментальный препарат "Ремдесивир", который успешно испытали для лечения от коронавируса. Еще до сообщения о результатах испытания, его включили в единый украинский протокол лечения.

Remdesivir ранее использовался для лечения вируса Эбола, но, по словам министра здравоохранения Украины, результаты были "не очень хорошие".

Врачи Львовской областной инфекционной клинической больницы сделали фото с надписями "Просим вас, оставайтесь дома". За ночь 18 апреля в заведении умерли двое пациентов с коронавирусом и один пациент с подозрением на COVID-19. В тот же день из больницы выписали 3 ранее больных коронавирусом, среди которых один медработник. На лечении остаются еще 10 медиков.

Фото: Facebook-страница заместителя главного врача этой больницы Игоря Берника

Испытание Пасхой, которое прошли не все

На Пасху полицейские пропустили верующих в Почаевскую лавру (УПЦ МП) на Тернопольщине, а затем открыли уголовное производство за нарушение карантина.

На Буковине, имеющей наибольшее количество инфицированных коронавирусом, Пасха прошла без нарушений. У храмов Львова собирались всего несколько верующих.

Мир. Хорошие сутки для тех, кто страдает больше всех

Во всем мире:

Заболели: за весь период 2 406 745

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 75,5 тысячи (накануне – около 85 тысяч человек).

Выздоровели: 628 816 (+30 232 за сутки). На первом месте – Бразилия, где за последний день выписаны около 8,1 тыс. человек.

Умерли: 165 273

Впервые за неделю изменилась тройка стран-лидеров по суточной смертности. На первом и втором местах осталась США и Великобритания, а на третье место вышла Италия. Франция же наоборот опустилась на 5 позицию.

При этом во всех наиболее пораженных странах, кроме США, за минувшие сутки умерло значительно меньше больных, чем накануне.

В Италии смертность от коронавируса снизилась до показателей середины марта.

В Испании за последние сутки зарегистрировали самое низкое за почти месяц количество умерших от коронавируса.

Во Франции уменьшается число умерших и госпитализированных, что называют "медленным спадом эпидемии". За последние сутки от коронавирусной болезни в стране умерли 395 человек.

США. "Спасти Нью-Йорк или бросить его умирать"

В США за последние сутки:

Погибло – 1 997. Что почти равно показателю прошлых суток.

С начала эпидемии:

Погибших – 40 683. Наибольшее количество погибших от COVID-19 в мире приходится на США.

Выздоровевших – около 71 тысячи. За минувшие сутки США стали второй страной мира с наибольшим количеством тех, кто выздоровел.

Больше всего страдает штат Нью-Йорк, в городе Нью-Йорк, погибли около 14,5 тысяч человек, что, например, в три раза больше, чем во всей Германии.

Мэр Нью-Йорка Де Блазио говорит, что Белый дом делает недостаточно, чтобы помочь городам, пораженным пандемией. Он обратился с вопросом к президенту Трампу, собирается ли его администрация спасти Нью-Йорк или бросить его умирать?

На фоне коронакризиса рейтинг одобрения Трампа упал на 6% – с 49% до 43%, а рейтинг неодобрения наоборот вырос на 9%.

Президент заявил, что Штаты все еще намерены отправить следователей в Китай для расследования вспышки коронавируса.

Американская разведка считает, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в своей стране, недооценивая как случаи заражения, так и смерти.

Великобритания. В страхе перед второй волной

В Великобритании в сутки:

Умерло – 596. Это наименьший показатель, начиная с 6 апреля

С начала эпидемии:

Заболело – 121 173. Почти ежедневно Великобритания попадает в тройку лидеров по количеству больных.

Умерло – 16 060

Борис Джонсон, который выздоровел после инфицирования коронавирусом, выступает против ослабления карантина. Он утверждает, что преждевременное снятие ограничений может привести ко второй волне пандемии.

Именно из-за боязни нового распространение COVID-19 британские школы откроются не раньше июня.

Ослабление карантина для Парижа, сиднейских пляжей и немецких выпускников

Ослабление карантина в Париже будет сопровождаться раздачей масок и антисептиков и массовым тестированием.

Сербия объявила план ослабления карантинных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса. С 21 апреля в стране открываются ремесленные мастерские: автомобильные и велосипедные, швейные и обувные, химчистки, мастерские по вулканизации, магазины по продаже строительных материалов.

Большинство пляжей австралийского Сиднея, в частности, наиболее известный Бонди-бич, остаются закрытыми из-за карантина. Но три пляжа уже открываются, хоть на них все еще распространяются правила социального дистанцирования.

Новая Зеландия планирует ослабить карантин через неделю. Сейчас в стране 1440 больных, 12 человек умерли.

"Мы сделали то, что мало кому удалось. Мы остановили волну опустошения. У нас самое низкое число подтвержденных случаев на 100 тысяч человек в мире", – сказала премьер-министр страны.

Ограничения смягчают также в Германии, которая ранее заявила, что взяла эпидемию под контроль. Свои двери смогут открыть небольшие магазины, книжные лавки, гаражи и велосипедные магазины.

Школы, в основном, остаются закрытыми, но выпускники этого года постепенно восстановят обучение, университетам позволят сдавать экзамены.

Однако послабления не касаются гостиниц, ресторанов, баров и других заведений общественного питания. Без дополнительной помощи в этом секторе может произойти огромная волна банкротства, которая угрожает чуть ли не каждому третьему заведению.

Протесты продолжаются: в Бразилии митингуют с президентом, в Израиле – против президента

Президент Бразилии Жаир Болсонару присоединился к митингу в столице страны, где призвали положить конец карантинным ограничениям. Он отрицает опасность от коронавируса, поэтому ранее уволил министра здравоохранения, который призывал к социальной изоляции. Сейчас в стране 38,6 тысяч больных, почти 2,5 тысячи человек умерли.

Президенты Беларуси тоже продолжает пренебрегать карантином. В воскресенье Александр Лукашенко сходил в храм вместе с младшим сыном и поблагодарил прихожан за то, что они все же пришли в церковь несмотря на "нагнетание страстей" в обществе:

"Белорусы просто молодцы – без паники, без гвалта. Кому надо поберечься – тот себя бережет, остается дома или просто выйдет один где-то, с родными подышит свежим воздухом. Кто покрепче, выработал иммунитет – тот посмелее и в храмы приходит".

Более 100 тысяч человек бросили вызов бангладешскому карантину и пришли на похороны лидера исламистской партии. Полиция не смогла контролировать толпу. Власти начали расследование того, как такому большому количеству людей позволили собраться вместе.

Тысячи израильтян, надев маски и соблюдая дистанцию, вышли на протест против премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обвиняя его в коррупции и попытках использовать коронакризис для уклонения от ответственности.

Похожие лозунги звучат в Гонконге. Там арестованный недавно лидер протестов говорит, что власть использует пандемию как "золотую возможность" для подавления инакомыслия и набирающего обороты движения за демократию;

Пожар охватил один из крупнейших греческих лагерей беженцев на острове Хиос, нанеся огромный ущерб и оставив без крова сотни людей. Это произошло после протеста из-за смерти 47-летней иракской беженки, которая выздоровела от коронавируса и вернулась в лагерь. Жители считали, что женщина умерла от COVID-19.

Кенгуру ходят по улицам, а люди – по компьютерной игре

В Австралии зафиксировали момент, как кенгуру прыгает по пустому центру города во время карантина.

В сети появилась японская онлайн-игра, в которой нужно придерживаться социальной дистанции. Жизнь там измеряется в масках.

Итальянки сыграли в теннис на крыше. Влад Троицкий объединяет мир под музыку "ДахаБраха"

Как сыграть в большой теннис в условиях самоизоляции? Выход нашли в итальянском городке Финале-Лигуре.

Молодые спортсменки Виттория Оливер и Карола Пессина провели поединок на крыше. Причем каждая из девушек находилась во время матча на разных домах.

На гипнотическом видео в Facebook видно, как под щебет птиц мяч летает с крыши одного дома на другой.

Во время карантина показал свое умение жонглировать президент "Динамо" (Киев) Игорь Суркис. Его дочь Яна выложила в Instagram видео, на котором ее папа набивает 40 раз футбольный мяч, сидя на стуле.

Суркис передал эстафету игрокам и тренерам "Динамо".

Режиссер Влад Троицкий, Центр современного искусства "Дах" и группа "ДахаБраха" запустили флешмоб #TogetherAtTheSameTime, к которому присоединилась "Украинская правда".

Более ста человек из театральных команд Франции, Германии, Швейцарии и Украины собрались вместе онлайн. Под композицию "Alambari" группы "ДахаБраха" участники флешмоба выполняли одни и те же действия. Все это одновременно транслировалось на одном экране.

По замыслу Троицкого, флешмоб должен показать, что люди разные, но всех объединяет небо и музыка, в какой бы части мира мы ни находились.