20 апреля. No time to die: Пасхальный карантин не для всех, врачи призывают быть дома, Миниздрав ищет лекарство

Офіційні дані, актуальні на 13:00 20 квітня

Україна. 7 областей не подали інформацію щодо тестувань

За весь час пандемії в Україні виявили 5 710 хворих коронавірусом. Майже п’ята частина хворих по всій Україні, 1 074, – медичні працівники. Ще 374 дитини.

Одужали після хвороби 359 людей, померли – 151.

Чернівецька область лишається найбільше охопленою коронавірусом, кількість інфікованих доходить до тисячі – 906. На другому місці Київ з 850 хворими. Буковина та столиця мають майже однаковий добовий приріст інфікованих – 90 і 85 людей відповідно.

За минулу добу:

261 встановлений хворий, з них 16 дітей і 43 медпрацівників

встановлений хворий, з них 16 дітей і 43 медпрацівників 10 летальних випадків

летальних випадків 12 людей одужали.

Госпіталізували 78 людей.

За добу зроблено 1 988 ПЛР-тестів. Утім різниця між загальною кількістю тестів, оприлюдненою Центром громадського здоров’я, 19 та 20-го квітня складає значно менше – 982 ПЛР-тести.

Низька кількість тестувань пов’язана з тим, що на Великдень значно менше людей звернулося з симптомами коронавірусної хвороби, заявляє міністр. 7 областей взагалі не подали інформацію щодо тестувань за минулу добу.

Добова кількість нових хворих упродовж 13-19 квітня коливалася від 270 випадків до 501.

Тиждень з 21-го квітня почався з нового мінімуму – 261 випадок.

Цілісну картину щодо зростання кількості хворих після Вербної неділі можна буде побачити з 20 квітня, адже інкубаційний період триває до 14 днів, каже міністр.

Українські лікарі, що полетіли допомагати пацієнтам в Італії, проведуть там три тижні замість двох. Відрядження продовжили на прохання італійської сторони.

У Збройних силах три нових випадки інфікування, усього 35 хворих. На фронті – без змін, за 49 днів з моменту встановлення першого інфікованого в Україні не виявили жодного хворого.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях, за даними окупантів: у Криму 45 інфікованих, на Донеччині – 36, на Луганщині – 21.

За всіма цифрами щодо ситуації з коронавірусом слідкуйте на картах і графіках "Української правди".

Лікування та лікарі

МОЗ намагається купити у США експериментальний препарат "Ремдесивір", який успішно випробували для лікування коронавірусу. Ще до повідомлення про результати випробування, його включили до єдиного українського протоколу лікування.

Remdesivir раніше використовувався для лікування вірусу Ебола, але, за словами міністра охорони здоров’я України, результати були "не надто хороші".

Лікарі Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні зробили фото з написами "Благаємо вас, залишайтеся вдома". За ніч 18 квітня в закладі померли двоє пацієнтів з коронавірусом і один пацієнт з підозрою на COVID-19. Того ж дня з лікарні виписали 3 раніше хворих на коронавірусі, серед яких один медпрацівник. На лікуванні лишаються ще 10 медиків.

Фото: Facebook-сторінка заступника головного лікаря цієї лікарні Ігоря Берника

Випробування Великоднем, яке пройшли не всі

На Великдень поліцейські пропустили вірян до Почаївської лаври (УПЦ МП) на Тернопільщині, а потім відкрили кримінальне провадження за порушення карантину.

На Буковині, що має найбільшу кількість інфікованих коронавірусом, Великдень минув без порушень. Біля храмів Львова збиралися лише по кілька вірян.

Світ. Хороша доба для тих, хто страждає найбільше

У всьому світі:

Захворіли: за весь період 2 406 745

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 75,5 тисяч (напередодні – близько 85 тисяч людей).

Одужали: 628 816 (+30 232 за добу). На першому місці – Бразилія, де за останній день одужало близько 8,1 тисяч людей.

Померли: 165 273

Вперше за тиждень змінилась трійка країн-лідерів за добовою смертністю. На першому та другому місцях залишилась США та Британія, а на третє місце вийшла Італія. Франція ж навпаки спустилася на 5 позицію.

При цьому у всіх найбільш уражених країнах, окрім США, минулої доби померло значно менше хворих, ніж напередодні.

В Італії смертність від коронавірусу знизилася до показників середини березня.

В Іспанії за останню добу зареєстрували найнижчу за майже місяць кількість померлих від коронавірусу.

У Франції зменшується число померлих і госпіталізованих, що називають "повільним спадом епідемії". Протягом останньої доби від коронавірусної хвороби у країні померли 395 людей.

США. "Врятувати Нью-Йорк або кинути його помирати"

У США за останню добу:

Загинуло – 1 997. Що майже дорівнює показнику минулої доби.

Від початку епідемії:

Загиблих – 40 683. Найбільша кількість загиблих від COVID-19 у світі припадає на США.

Одужавших – близько 71 000. За минулу добу США стали другою країною світу з найбільшою кількістю тих, хто одужав.

Найбільше потерпає штат Нью-Йорк, у його столиці, місті Нью-Йорк загинуло близько 14,5 тисяч людей, що, наприклад, втричі більше, ніж у всій Німеччині.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо каже, що Білий дім робить недостатньо, щоб допомогти містам, ураженим пандемією. Він звернувся із запитанням до президента Трампа, чи збирається його адміністрація врятувати Нью-Йорк або кинути його помирати?

На тлі коронакризи рейтинг схвалення Трампа впав на 6% – з 49% до 43%, а рейтинг несхвалення навпаки виріс на 9%

Президент заявив, що Штати все ще мають намір відправити слідчих до Китаю для розслідування спалаху коронавірусу.

Американська розвідка вважає, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в своїй країні, недооцінюючи як випадки зараження, так і смерті.

Велика Британія. У страху перед другою хвилею

У Великій Британії за добу:

Померло – 596. Це найменший показник, починаючи з 6 квітня

Від початку епідемії:

Захворіло – 121 173. Майже щодня Британія потрапляє у трійку лідерів за кількістю хворих.

Померло – 16 060

Борис Джонсон, який одужав після інфікування коронавірусом, виступає проти послаблення карантинних обмежень. Він стверджує, що передчасне зняття обмежень може призвести до другої хвилі пандемії.

Саме через острах нового поширення COVID-19 британські школи відкриються не раніше червня.

Послаблення карантину для Парижу, сіднейських пляжів і німецьких випускників

Послаблення карантинних обмежень у Парижі буде супроводжуватися роздачею масок та антисептиків та масовим тестуванням.

Сербія оголосила план послаблення карантинних заходів, введених для боротьби з пандемією коронавірусу. З 21 квітня у країні відчиняються ремісничі майстерні: автомобільні і велосипедні, швейні та взуттєві майстерні, хімчистки, майстерні з вулканізації, магазини з продажу будівельних матеріалів.

Більшість пляжів австралійського Сіднею, зокрема, найбільш відомий Бонді-біч, залишаються закритими через карантин. Але три пляжі вже відкриваються, хоч на них все ще поширюються правила соціального дистанціювання.

Нова Зеландія планує послабити карантин за тиждень. Наразі у країні 1440 хворих, 12 людей померло.

"Ми зробили те, що мало кому вдалося зробити. Ми зупинили хвилю спустошення. У нас найнижче число підтверджених випадків на 100 тисяч осіб в світі", – сказала тамтешній прем’єр-міністр.

Обмеження пом'якшують також у Німеччині, яка раніше заявила, що взяла епідемію під контроль. Свої двері зможуть відкрити невеликі магазини, книжкові крамниці, гаражі та велосипедні магазини.

Школи, в основному, залишаються закритими, але цьогорічні випускники поступово відновлять навчання, університетам дозволять здавати іспити.

Однак послаблення не стосуються готелів, ресторанів, барів та інших закладів громадського харчування. Без додаткової допомоги у цьому секторі може відбутись величезна хвиля банкрутства, яка загрожує чи не кожному третьому закладу.

Протести тривають: у Бразилії мітингуюють з президентом, в Ізраїлі – проти президента

Президент Бразилії Жаїр Болсонару приєднався до мітингу у столиці країни, де закликали покласти край карантинним обмеженням. Він заперечує небезпеку від коронавіруса, раніше звільнив міністра охорони здоров’я, який закликав до соціальної ізоляції. Нині у країні 38,6 тисяч хворих, майже 2,5 тисячі людей померло.

Президенти Білорусі теж продовжує зневажати карантин. У неділю Олександр Лукашенко сходив до храму разом із молодшим сином і подякував парафіянам за те, що вони все ж прийшли до церкви незважаючи на "нагнітання пристрастей" у суспільстві:

"Білоруси просто молодці – без паніки, без гамору. Кому треба поберегтися – той себе береже, залишається вдома або просто вийде один десь, з рідними подихає свіжим повітрям. Хто міцніший, виробив імунітет – той сміливіший і в храми приходить".

Більше ніж 100 тисяч осіб кинули виклик бангладешському карантину і прийшли на похорон лідера ісламістської партії. Поліція не змогла контролювати натовп. Влада почала розслідування того, як такій великій кількості людей дозволили зібратись разом.

Тисячі ізраїльтян, вдягнувши маски і дотримуючись дистанції, вийшли на протест проти прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, звинувачуючи його в корупції та спробах використати коронакризу для ухилення від відповідальності.

Схожі лозунги лунають у Гонконзі. Там арештований нещодавно лідер протестів каже, що влада використовує пандемію як "золоту можливість" для придушення інакомислення і руху за демократію, який набирає обертів.

Пожежа охопила один з найбільших грецьких таборів біженців на острові Хіос, заподіявши величезних збитків і залишивши без даху над головою сотні людей. Це сталось після протесту через смерть 47-річної іракської біженки, яка одужала від коронавірусу і повернулася у табір. Мешканці вважали, що жінка померла від COVID-19.

Кенгуру ходить вулицями, а люди – комп'ютерною грою

В Австралії зафіксували момент, як кенгуру стрибає порожнім центром міста під час карантину.

У мережі з’явилась японська онлайн-гра, в якій треба дотримуватись соціальної дистанції. Життя там вимірюється в масках.

Італійки зіграли в теніс на даху. Влад Троїцький об’єднує світ під музику "ДахаБраха"

Як зіграти в великий теніс в умовах самоізоляції? Вихід знайшли в італійському містечку Фінале-Лігуре.

Молоді спортсменки Вітторія Олівере та Карола Пессіна провели двобій на даху. Причому кожна з дівчат знаходилась під час матчу на різних будинках.

На гіпнотичному відео в Facebook видно, як під щебет птахів м’яч літає з даху одного будинку на інший.

Під час карантину показав своє вміння жонглювати президент "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс. Його донька Яна виклала в Instagram відео, на якому її тато набиває 40 разів футбольний м’яч, сидячи на стільці.

Суркіс передав естафету гравцям та тренерам "Динамо".

Режисер Влад Троїцький, ЦСМ "Дах" та гурт "ДахаБраха" запустили флешмоб #TogetherAtTheSameTime, до якого долучилася "Українська правда".

Понад сто людей з театральних команд Франції, Германії, Швейцарії та України зібралися разом в онлайн. Під композицію "Alambari" гурту "ДахаБраха" учасники флешмобу виконували одні й ті ж дії. Все це одночасно транслювалось на одному екрані.

За задумом Троїцького, флешмоб має показати, що люди різні, але всіх об’єднує небо та музика, у якій би частині світу ми не знаходилися.