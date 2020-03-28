Друзья Гандзюк заявляют, что Венедиктова давит на ее отца
Друзья убитой активистки Екатерины Гандзюк заявляют, что генпрокурор Ирина Венедиктова давит на ее отца.
Источник: инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook
Детали: Как заявляют друзья убитой, после возмутительного поста отца Гандзюк в Facebook об отстранении от дела замгенпрокурора Виктора Трепака новоназначенный генпрокурор Ирина Венедиктова "дала команду областному прокурору Херсонской области срочно везти отца Екатерины в Киев, на встречу с ней и народными депутатами".
По словам авторов заявления, Виктор Гандзюк отказался ехать в Киев и "рисковать своей жизнью во время официального карантина".
Дословно: "Несмотря на категорический отказ бросить больницу и ехать в Киев, уже второй день продолжаются звонки, уговоры и давление со стороны руководителей области".
"Одновременно господин Гандзюк предложил киевским прокурорам пообщаться со своим адвокатом – Евгенией Закревской. Адвокат Закревская также представляла интересы Екатерины Гандзюк. Но прокуроры отказали.
Из этого мы делаем еще один важный вывод: Венедиктовой на самом деле безразлично дело Гандзюк и она не готова коммуницировать с адвокатами Кати и господина Виктора. Она просто решила прикрыться папой Екатерины, оторвать его от работы в больнице во время эпидемии, рискнуть его жизнью, чтобы снять красивую картинку для СМИ".
Что было раньше: Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на Екатерину Гандзюк. Трепак подал в отставку.
Сама генеральный прокурор потом сказала, что за Трепаком якобы остаются те дела, которые он проводил, и "это его решение, если он решит уйти".
Отец Гандзюк назвал позором действия нового руководства прокуратуры в расследовании этого преступления, в том числе отстранение заместителя генерального прокурора Виктора Трепака.
Предыстория:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
- 6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.
- 16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.
- 5 марта Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что имело следствием его отставку.
- 17 марта Верховная Рада неазначила на должность генерального прокурора Ирину Венедиктову, которая до этого исполняла обязанности главы Государственного бюро расследований.
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