Друзья Гандзюк заявляют, что Венедиктова давит на ее отца

Друзья убитой активистки Екатерины Гандзюк заявляют, что генпрокурор Ирина Венедиктова давит на ее отца.

Источник: инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook

Детали: Как заявляют друзья убитой, после возмутительного поста отца Гандзюк в Facebook об отстранении от дела замгенпрокурора Виктора Трепака новоназначенный генпрокурор Ирина Венедиктова "дала команду областному прокурору Херсонской области срочно везти отца Екатерины в Киев, на встречу с ней и народными депутатами".

По словам авторов заявления, Виктор Гандзюк отказался ехать в Киев и "рисковать своей жизнью во время официального карантина".

Дословно: "Несмотря на категорический отказ бросить больницу и ехать в Киев, уже второй день продолжаются звонки, уговоры и давление со стороны руководителей области".

"Одновременно господин Гандзюк предложил киевским прокурорам пообщаться со своим адвокатом – Евгенией Закревской. Адвокат Закревская также представляла интересы Екатерины Гандзюк. Но прокуроры отказали.

Из этого мы делаем еще один важный вывод: Венедиктовой на самом деле безразлично дело Гандзюк и она не готова коммуницировать с адвокатами Кати и господина Виктора. Она просто решила прикрыться папой Екатерины, оторвать его от работы в больнице во время эпидемии, рискнуть его жизнью, чтобы снять красивую картинку для СМИ".

Что было раньше: Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на Екатерину Гандзюк. Трепак подал в отставку.

Сама генеральный прокурор потом сказала, что за Трепаком якобы остаются те дела, которые он проводил, и "это его решение, если он решит уйти".

Отец Гандзюк назвал позором действия нового руководства прокуратуры в расследовании этого преступления, в том числе отстранение заместителя генерального прокурора Виктора Трепака.

Предыстория:

31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.

6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.

16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.

5 марта Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что имело следствием его отставку.

17 марта Верховная Рада неазначила на должность генерального прокурора Ирину Венедиктову, которая до этого исполняла обязанности главы Государственного бюро расследований.

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