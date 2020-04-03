21 тысячу респираторных масок, которые хотели вывезти в Израиль, передали в АРМА
26 марта Агентство по розыску и менеджмента активов получило 20 тысяч 970 респираторных масок, которые во время пандемии пытались вывести из Херсона в Израиль.
Источник: "Наші гроші" со ссылкой на постановление следственного судьи Херсонского городского суда Ярослава Мусулевского
Детали: Отмечается, что маски передали по ходатайству старшего следователя.
Товар принадлежат ООО "СП Агент-Экспортер", которая записана на Евгению Коротыш из Херсона.
Но, по данным системы Youcontrol, в 2015 году руководителем ООО был Евгений коротыш. В марте 2018 года человек с таким ФИО подавал декларацию как помощник патронатной службы Херсонской областной государственной администрации.
По данным "Наших грошей", Евгения и Евгений коротыш регистрировались по одному адресу в Херсоне на проспекте Сенявина.
Маски арестовали в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 364-1 УК (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права).
Суд, учитывая невозможность следствия-прокуратуры "самостоятельно осуществить управление указанным имуществом, предотвратить возможность уничтожения, отчуждения" передал маски АРМА "для осуществления мероприятий управления в целях обеспечения сохранности" актива.
Однако, по словам заместителя председателя АРМА Владимира Павленко, Агентство в таких случаях просит не передавать ему маски. Это связано с тем, что АРМА не может передать эти маски в Минздрав или больницы (потому что такие процедуры не выписаны в законе) и не может передать их в управление (ибо все, что можно сделать с масками, предусматривает их израсходование).
Единственным вариантом называют возможную продажу масок на СЕТАМ. Но и это под вопросом, поскольку судья в постановлении о передаче масок не прописал разрешение на продажу.
Что было раньше: В прокуратуре сообщили, что в Херсоне арестовали 21 тысячу масок, которые хотели вывезти в Израиль.
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Предыстория:
- Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля. Позже их продлили до 24 апреля.
- В частности, правительство до 1 июня запретило экспорт из Украины товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение этими средствами населения.