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На "Украинской правде" идет онлайн-интервью Гончарука

Пятница, 3 апреля 2020, 19:34
На Украинской правде идет онлайн-интервью Гончарука

Украинская правда проведет в Facebook "карантинное" онлайн-интервью с бывшим премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Источник: facebook-страница издания

Детали: Беседа начнется в пятницу, в 19:00. Украинская правда приглашает всех желающих присоединяться. Задавайте свои вопросы в комментариях.

Напомним:

4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.

В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля

За назначение премьер-министром Алексея Гончарука Верховная Рада 9 созыва проголосовала на своем первом заседании 29 августа.

На Банковую его привел Андрей Богдан, который возглавил Офис президента. Дела премьера резко ухудшились, когда в кресле главы ОП Богдана сменил Андрей Ермак.

Гончарук также стал жертвой "слива". В сеть выложили аудиозаписи якобы с его совещания. На одной из них голос, похожий на премьера, признает, что не компетентен в экономических вопросах. Также говорит, что у президента Зеленского "примитивное понимание экономических процессов".

Гончарук заявил, что подал президенту заявление об отставке. Позже Офис президента обнародовал видео, на котором Зеленский говорит с Гончаруком и соглашается "дать ему второй шанс".

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Темы: ГончарукКабинет министров
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